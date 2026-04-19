タレントのｐｅｃｏが１９日、ＴＢＳ系「上田晋也のサンデーＱ」に生出演。京都・男児遺体遺棄事件で容疑者の父親が逮捕された事件に「親としても人間としても理解したくもない」と怒りを露わにした。

番組では京都府南丹市で１１歳男児の遺棄された事件についての続報について伝えた。

ＭＣの上田から「Ｘでもこの事件にコメントしてたみたいですけど、母親としてどう思われますか？」とコメントを求められると、ｐｅｃｏは「私、行方不明になってしまったっていうニュースを見た最初の方は、同じ親として正直、見てられなくて目をそらしてしまったんですけど…」と７歳の一人息子を持つ母親としての率直な心境を吐露した。

「今、本当にこの結果になってしまって。いろんな捜査が進められていくうちに『何でもっと早く』とか、いろんな疑問が思い浮かんでくる」と事件の行方を見守りながら、首をひねる瞬間があったと告白した。「言葉を選ばずに言うと、本当に親としてもそうですけど人間としても理解したくもないし。言葉にならないですね、怒りが」と憤りを隠そうとはしなかった。

ｐｅｃｏは１７日に自身のＸで、「今、あらためて見ると、こんな赤の他人のわたしでさえお腹の底から煮えたぎるように怒りがわいてきて涙が出る。言葉を使うとしたら、こんな場所に書けるレベルじゃない言葉しか出てこない」などとつづっていた。