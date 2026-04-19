同級生の母（54）と21歳差で結婚した男性（33）が登場。お風呂は毎日一緒というラブラブな暮らしに「わお！」「すごいじゃん！」など驚きの声があがった。

【映像】33歳男性と一緒にお風呂に入る21歳年上妻

ABEMA開局10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画にて、『ダマってられない女たち 激動人生を生告白SP』が放送。レギュラー放送回で話題になった人々の“その後”を追ったほか、番組MCを務めるMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒーやゲストの小島瑠璃子、MALIA.らが “女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合った。

レギュラー放送回でも話題になったのが、みどりさん（54）とイサムさん（33）の21歳差夫婦。みどりさんはイサムさんより21歳年上で、イサムさんはみどりさんの娘の同級生だった。イサムさんが30歳の時、みどりさんに“一目惚れ”。2人は自宅で常に近距離をキープし、イサムさんはみどりさんが料理している間もべったり。お風呂にも毎日一緒に入るほどラブラブだ。そんな2人の暮らしにスタジオでは「わお！」「すごいじゃん！」など驚きの声が上がった。