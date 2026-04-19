俳優の前田愛さん（42）が2026年4月11日、自身のインスタグラムを更新。子供の入学式があったことを報告した。

前田さんは2009年に歌舞伎俳優の6代目・中村勘九郎さん（44）と結婚。現在は2児の母。

さくらがきれいで「心弾む」季節

前田さんは、「春ですね」といい、桜の絵文字を添えて、顔に両手を軽くこぶしにして添えたポーズのショットを含む4枚の写真を投稿した。

「街中の さくらがきれいで 心弾む」とつづり、「桜の花びらの絨毯」「形を残して 散った桜の花を見つけて遊ぶ」「押し花にすればよかったな〜」と語った。

最後に、「入学式を ふたりとも終えて 新しい生活のスタートです」と締めくくった。

インスタグラムに投稿された写真では、シアー感のある白いトップスを着用。襟はハイネックで、同じ素材のリボンタイを結び、カメラ目線で笑顔のショットを披露した。

この投稿には、「素敵な春の訪れ」「可愛い」「しあわせな春爛漫ですね」「変わらず美しい」「とっても素敵」「いつ拝見してもお綺麗」といったコメントが寄せられていた。