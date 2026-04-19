【星のカービィ】今年も登場まんまる焼き！ 全10種類のキラキラ☆ランダムシールが付属
「星のカービィ まんまる焼き 2026」が、2026年4月21日（火）より、全国のファミリーマート約1万6400店舗（一部店舗を除く）のチルドスイーツコーナーにて販売される。
『星のカービィ』は、1992年にゲームボーイ用アクションゲームとして誕生して以来、世界中で親しまれているキャラクター。まん丸ピンクの主人公、カービィが40種類以上のコピー能力を使いこなし「強くてかわいい」唯一無二の魅力で年代や性別を問わず幅広いファンに支持されている。
そんなカービィのような、まんまるピンク色のもちもちな今川焼きに、6種類のカービィの焼き印を施したチルドスイーツが登場。
カービィがまんまる焼きになったようなフェイスデザインや、まんまる焼きの上にカービィがちょこんと乗っているようなデザインなど、いろいろな表情やポーズの焼き印を楽しめる。
生地の中にはミルク味のクリーム。さらに、ランダムで1枚付属するキラキラのシールは全10種類。今年は夢の泉やメイクごっこをしているカービィなど、大人可愛いパステル系のデザインをラインナップしている。
ぜひおいしくてかわいい、星のカービィ まんまる焼きを楽しんで。
＞＞＞星のカービィ まんまる焼きやシールのデザインをチェック！（写真5点）
（C） Nintendo / HAL Laboratory, Inc.
『星のカービィ』は、1992年にゲームボーイ用アクションゲームとして誕生して以来、世界中で親しまれているキャラクター。まん丸ピンクの主人公、カービィが40種類以上のコピー能力を使いこなし「強くてかわいい」唯一無二の魅力で年代や性別を問わず幅広いファンに支持されている。
カービィがまんまる焼きになったようなフェイスデザインや、まんまる焼きの上にカービィがちょこんと乗っているようなデザインなど、いろいろな表情やポーズの焼き印を楽しめる。
生地の中にはミルク味のクリーム。さらに、ランダムで1枚付属するキラキラのシールは全10種類。今年は夢の泉やメイクごっこをしているカービィなど、大人可愛いパステル系のデザインをラインナップしている。
ぜひおいしくてかわいい、星のカービィ まんまる焼きを楽しんで。
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