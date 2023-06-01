BTSが18日、東京ドームで「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’IN JAPAN」2日目公演を開催した。来日公演は2019年以来7年ぶりで、2日間で11万人のARMY（ファンの総称）が詰めかけた。

3年9カ月ぶりのカムバック作品となった5作目アルバム「ARIRANG」収録曲や、世界的ヒットを記録した「Dynamite」「Butter」などをパフォーマンス。約2時間半、日本で熱狂の渦を巻き起こし、グループ史上最大規模となるワールドツアー（34都市85公演）をスタートさせた。

以下、最後のMC全文

◇ ◇ ◇

▽Jung Kook（28） 今日もARMYのみんなの応援と歓声、そして幸せそうな表情のおかげで、たくさん元気をもらえた気がします。本当にありがとうございます。また会えるときには、もっと成長して戻ってきます。それまでお元気で。いつも待ってくれて本当にありがとうございます。愛しています！

▽Jin（33） 今日は日本公演は最終日となりました。僕たちメンバーがみんな、心配していました。久しぶりに公演をするのに緊張しちゃったらどうしようって。でも、昨日来てくださったARMYの皆さんがしっかりと楽しんでくださったおかげで、メンバーと終わった後に一緒に夜ご飯に行ったけど、すごく幸せでうれしかったと言っていました。多分、今日も同じような話をすると思います。皆さんのおかげで、メンバー全員自信を持ってツアーに楽しんで臨むことができると思います。すべてARMYの皆さんのおかげです。ありがとう！

▽Jimin（30） 昨日もここで話しましたが、とうとう日本語を全部忘れちゃった（笑い）。そこで、今日も僕から手紙があります。

大切なARMYの皆さんへ。ARMYの皆さん、皆さんを前にすると頭の中が真っ白になってしまうので、こうして手紙を書いてみることにしました。今日は楽しかったですか？ 僕たちが軍隊に行っている間、もしかしたら僕たちのことを忘れてしまったのかもと少し心配しましたけど、でも、こうして皆さんとまた会って、その心配はすっきりなくなりました。皆さんが温かく迎えてくださったおかげで、本当に幸せです。ただ、2日だけだったので時間があっという間に過ぎてしまいましたね。でも皆さん、本当に今日が最後なのでしょうか？ 以上です。

▽V（30） 今日は本当に幸せでした。日本のARMYのみんなに本当に会いたかった。皆さんが送ってくれたエネルギーが大きな力になりました。このエネルギーのまま、ツアーを安全に回って、日本に戻ってくるので、その時まで少しだけ少しだけ、鉄板焼きを食べて、和牛を食べたりしながら待っていてね。僕が日本で有名な単語を覚えました。好きすぎて滅！ この言葉を覚えられるか分からないけど、愛しているよ！ 以上。

▽RM（31） お久しぶりです、皆さん。本当にお久しぶりです。僕は映画を見るのが個人的に好きです。スマホを消して2時間集中する。その時間がすごく好きです。今はどこにいてもスマホを見てしまう時代です。だから、東京ドームに来ると聞いた時、すごく楽しみでした。今日は皆さんがスマホよりも自分の目で僕たちを見てくれました。本当にうれしかったです。この2時間、僕たちを映画の中にいさせてくれました。そして、皆さんのおかげで映画の主人公になれました。今日の日をずっと忘れません。本当にありがとうございました。どこにいてもとても恋しくなると思います。心から愛しています。

▽SUGA（33） 7年ぶりの日本でのグループでの公演になりました。3年前に「D−DAY」ツアーで来たときとは感じ方が違う気がします。久しぶりのグループ公演だけど、気のせいだけど、合間合間に見ていると男性のファンが増えているような気がしました。歓声が少し低くていいですね。男性だけ叫んでもらえますか？（野太い歓声を聞いて）これは気のせいじゃなかったですね、本当に増えたみたいですね。久しぶりに東京ドームにグループで来て、皆さんに会えて本当に楽しかったです。これから頻繁に来たいと思います。頻繁に公演をして、皆さんとお会いしたいと思います。お疲れさまでした！

▽j−hope（32） 皆さん今日は楽しかったですか？ 今、素直に伝えたいのは、ツアーのスタートを東京で迎えられて本当によかったということです。マジです！ マジ！ 皆さんの反応が想像以上で、本当に感動しました。マジで！ 僕は約束します。必ず戻ってきます。その時は今日以上にもっと楽しい時間を過ごしましょう。愛しています！