夢みるブラ®新作で叶える♡ゆる映えシルエットと快適な春夏ランジェリー

春のお出かけや旅行シーズンに向けて、インナーも心地よくアップデートしたい気分。そんな今にぴったりなのが、AMOSTYLEの「夢みるブラ®ノンワイヤーエアリー」新作＜VenusAir＞です。ラクな着けごこちと美しいシルエットを両立し、さらにストラップアレンジも楽しめる進化系ブラ。軽やかさとおしゃれを同時に叶える一枚として注目です♡

ノンワイヤーで叶う美胸シルエット

「夢みるブラ®ノンワイヤーエアリー」は、ワイヤーなしでもふっくら丸みのあるバストラインを実現。カップ下のパワーネット素材が立体感をサポートし、自然な美しさを引き出します。

エアリーシュガー®パッドと通気性に優れたカップ※により、蒸れにくくさらりとした着けごこちをキープ。動きに合わせてフィットし、ズレにくいのも嬉しいポイントです。

※夢みるブラ®対比

ストラップアレンジで旬コーデ

今季はストラップ付け替え対応にアップデート。お手持ちや別売りのストラップと組み合わせることで、肩見せトップスやオフショルダーにも対応できます。

ラクな着けごこちをキープしながら、トレンドファッションとのコーディネートを自由に楽しめるのが魅力。“ゆる映え”を叶える、今の気分にぴったりの一枚です。

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デザイン＆商品詳細

美のミューズ“ヴィーナス”から着想を得たコレクションは、繊細な輝きと透明感が魅力。

・刺繍レースタイプ（AMST1543）：シェルブルー／ホワイト／コーラル

・編みレースタイプ（AMST1544）：ダークブラウン／スペアミント／ベビーピンク

＜サイズ＞

ブラジャー：A/70-75、B-C/65-75、D-E/65-80、F/65-75

ショーツ：M／L

＜価格＞

ブラジャー：3,960円～

ショーツ：1,760円～

夢みるブラ®新作で軽やかな毎日へ♡

「夢みるブラ®」の新作は、快適さと美しさをどちらも叶えてくれる優秀アイテム。ノンワイヤーのラクさに加え、トレンドに合わせたアレンジも楽しめるから、日常からお出かけまで幅広く活躍します。

軽やかな着けごこちで気分まで明るくしてくれる一枚で、この春夏のおしゃれをもっと自由に楽しんでみてください♪