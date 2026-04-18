ユーチューバー・はじめしゃちょー（33）が18日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「みなさんにお知らせがあります。」というタイトルで動画をアップした。

はじめは「皆様に大切なお知らせがあります。本当にとんでもないお知らせがあります」と切り出すと「ちょっと待ってください!この動画を良かったら最後まで見てください。本当にお願いします。絶対皆さんに見てほしいものがあるんです」と呼びかける。

「前提として僕はアニメが大好きなんですよ。めちゃくちゃたくさん見ているんですけれども、その中でも僕が大好きなアニメの1つ『響け!ユーフォニアム』をご存じでしょうか?」といい「「なんと僕のチャンネルにて、アニメ『響け!ユーフォニアム』1期、2期、劇場版『響け!ユーフォニアム〜誓いのフィナーレ』、特別編『響け!ユーフォニアム〜アンサンブルコンテスト〜』全話が公開されます!」と喜びの報告

「凄い!京都アニメーションさん、ありがとうございます!」といい、テロップでも「歴史的偉業」と表示が。「『はじめしゃちょー2』にて公開されます!やばくないですか?」と自身でも驚きを隠せない様子だった。