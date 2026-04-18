４人組ガールズボーカルグループ「美麗−Ｂｉ−ｒａｙ−」が１８日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された日本最大級のファッション＆音楽イベント「Ｒａｋｕｔｅｎ ＧｉｒｌｓＡｗａｒｄ ２０２５ ＳＰＲＩＮＧ／ＳＵＭＭＥＲ」に出演した。

今回が初の大型ファッションイベント出演で堂々のパフォーマンスを見せた。新曲「ＵＮＢＲＥＡＫＡＢＬＥ」を初披露するなど２曲をパフォーマンスした。

ステージ終了後には取材に応じ、Ｍｉｃｈｅｌｌｅ（１４）は「みんなのハッピーフェイスを見られて幸せでした」と語り、Ｈｉｎａｔａ（１５）は「最高のパフォーマンスをお届けできた」と胸を張った。

同グループは圧倒的な歌唱力と、表現力を持つ平均年齢１６歳の４人組。デビュー前の昨年には、米国・ロサンゼルスドジャースタジアムにて開催されたＭＬＢ公式戦のセレモニーでアメリカ国歌斉唱を担当した。

Ｅｍｉ（１７）は「いつかは武道館に立ちたい」とグループとしての目標を明かし、Ｃｏｃｏｍｉ（１５）は「エナジーさとパワーに注目してほしい」と力を込めた。