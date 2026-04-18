福士蒼汰、ヴィラン役に「間違いなんじゃないかなと思った」 『犯罪都市』の日本ver.を意識
俳優の福士蒼汰が18日、神奈川・ぴあアリーナMMで開催された「JJ50th Anniversary Fest 2026」とコラボした映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』（5月29日公開）スペシャルコラボステージに登壇。ヴィラン役のオファーがきた時の心境を語った。
今作は、ハリウッドスターのマ・ドンソクが製作・主演を務め、韓国で累計動員4000万人を突破しているシリーズ『犯罪都市』が日本オリジナルストーリーでユニバース化したもの。舞台は、さまざまな野望と欲望が渦巻く、“東アジアの魔都”である歌舞伎町。『犯罪都市』シリーズの魂を継承しつつも、日本オリジナル要素が加わったノンストップ・アクションエンターテインメントとなっている。
福士は、日韓刑事バディと激突する国際指名手配犯で最狂の犯罪集団のボス、村田蓮司を演じる。オファーが来た時は「（ヴィラン役を演じることに）間違いなんじゃないかなと思ったんですけど、『犯罪都市』という韓国の作品を見ていて、悪役がすごくかっこよく描かれてるなと思ったんですよね。なので、僕がその場合の『犯罪都市』というものを、より日本バージョンとして、悪役としてより良い作品に作品にしようと思って受けさせてもらいました」と回想。MCから「新しい挑戦だったんじゃないんですか」と振られると、「そんなことないんですよ。普段の自分はあんな感じです」と冗談を話し、会場を笑わせた。
ステージには、水上恒司、上田竜也、長谷川慎、オム・ギジュン、井内悠陽、内田英治監督も登壇。同作品に出演しているヒコロヒーがMCを務めた。
今作は、ハリウッドスターのマ・ドンソクが製作・主演を務め、韓国で累計動員4000万人を突破しているシリーズ『犯罪都市』が日本オリジナルストーリーでユニバース化したもの。舞台は、さまざまな野望と欲望が渦巻く、“東アジアの魔都”である歌舞伎町。『犯罪都市』シリーズの魂を継承しつつも、日本オリジナル要素が加わったノンストップ・アクションエンターテインメントとなっている。
ステージには、水上恒司、上田竜也、長谷川慎、オム・ギジュン、井内悠陽、内田英治監督も登壇。同作品に出演しているヒコロヒーがMCを務めた。