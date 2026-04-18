「初心者でも扱いやすい」と口コミでも高評価。DIY初心者の40代女性が選んだインパクトドライバーは
趣味の時間を充実させるため、自宅の家具を自作する「DIY」に挑戦する人が増えています。
All About ニュース編集部は、2026年3月23日、過去1年以内にDIYデビューをした人を対象にアンケート調査を実施。最初に買った道具やバッテリーのスペック、実際に作業して感じた苦労などを聞きました。
今回は、大阪府在住・40歳女性のエピソードを紹介します。
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
在住：大阪府
家族構成：自分、夫、子ども1人
世帯年収：自分120万円（パート）、夫550万円
▼マキタ「DF333DSHX」
道具選びの基準について聞くと、「初心者でも扱いやすいと口コミで評価が高かったから」と話してくれました。
しかし、徐々に慣れていったようで、「自分で作った棚が部屋にぴったり収まり、使い勝手も良かったときは本当にうれしかったです。家族からも『すごいね』と褒められて、自信につながりました。既製品にはない達成感があり、次はもっと上手に作りたいと思えるようになりました」と、DIYを始めてよかったと感じているようです。
最後にDIYに興味がある人へのメッセージを聞くと、「最初から完璧を目指さず、簡単なものから始めるのがおすすめです。失敗も多いですが、その分コツが分かってきます。工具も最初は最低限で十分なので、少しずつそろえていくと無理なく続けられると思います」と答えてくれました。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)
All About ニュース編集部は、2026年3月23日、過去1年以内にDIYデビューをした人を対象にアンケート調査を実施。最初に買った道具やバッテリーのスペック、実際に作業して感じた苦労などを聞きました。
今回は、大阪府在住・40歳女性のエピソードを紹介します。
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
回答者のプロフィール回答者本人：40歳女性
在住：大阪府
家族構成：自分、夫、子ども1人
世帯年収：自分120万円（パート）、夫550万円
初めてのドライバーはマキタ「DF333DSHX」「市販の家具だとサイズが合わないことが多く、デッドスペースがもったいないと感じたのがきっかけです。自分で作ればぴったり収まると思い、挑戦してみようと思いました」と、DIYを始めたきっかけを話す回答者。初めて購入した商品は以下とのこと。
▼マキタ「DF333DSHX」
道具選びの基準について聞くと、「初心者でも扱いやすいと口コミで評価が高かったから」と話してくれました。
「完成までに何度も失敗を……」想像以上の苦労とは実際に作業を始めてみると、想像以上の苦労があったといいます。「最初は真っすぐネジを打つことすら難しく、木材が割れてしまったり、サイズを測り間違えて作り直すこともありました。工具の扱いに慣れていなかったので、思った以上に時間がかかり、完成までに何度も失敗を重ねました」とのこと。
しかし、徐々に慣れていったようで、「自分で作った棚が部屋にぴったり収まり、使い勝手も良かったときは本当にうれしかったです。家族からも『すごいね』と褒められて、自信につながりました。既製品にはない達成感があり、次はもっと上手に作りたいと思えるようになりました」と、DIYを始めてよかったと感じているようです。
最後にDIYに興味がある人へのメッセージを聞くと、「最初から完璧を目指さず、簡単なものから始めるのがおすすめです。失敗も多いですが、その分コツが分かってきます。工具も最初は最低限で十分なので、少しずつそろえていくと無理なく続けられると思います」と答えてくれました。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)