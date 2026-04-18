◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト―巨人（１８日・神宮）

ヤクルト・奥川恭伸投手（２５）が１８日、巨人戦（神宮）に先発し、山瀬慎之助捕手（２４）とのプロ初対決が７年目にして実現した。

１軍の舞台でようやく巡ってきた“幼なじみ対決”は、０―０の２回２死で迎えた。１ボール１ストライクからの３球目、１２８キロのスライダーで７番・山瀬を中飛に打ち取り、初打席は奥川に軍配が上がった。

２人の出会いは６歳の時。石川県かほく市の宇ノ気小学校１年生の時に同じクラスとなった。ともに２年で学童野球の「宇ノ気ブルーサンダー」に入り、４年時に初めてバッテリー。それから宇ノ気中、星稜高と９年間、最高の相棒、ライバルであり続けた。

宇ノ気中２年秋には山瀬が投手として１３８キロを記録し、奥川の１３７キロを上回った。だが、山瀬の決意は固かった。「奥川がいなければ、投手をしていたかもしれない。ただ、奥川がいる以上、エースになれないことは分かっていた」と日本一の強肩捕手を目指すことに決めた。３年夏には全国中学校軟式大会で日本一。当初２人は別々の高校への進学を希望していたが、希望進路を提出する前夜、電話で誓い合った。「２人で星稜に行って、高校でも全国制覇をしよう」

星稜高では２年春から４季連続で甲子園に出場。３年夏には準優勝に輝いた。奥川が登板した高校公式戦４５試合は全て山瀬がマスクをかぶった。１９年ドラフトで別々のチームに入ることが決まり「対戦が実現したら？」と聞かれると、奥川は「絶対に負けたくないので三振を取る」。一方の山瀬は「今まで何回か対戦してほとんど三振。三振はしないように力をつけたい」と話していた。あれから８年。互いにここまでは順風満帆とはいかなかったが、今回の対決が２人を再び強くするはずだ。