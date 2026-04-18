日産自動車は16日、軽EV「サクラ」のマイナーチェンジを発表し、全国の販売店で注文の受付を開始した。発売は今夏を予定している。

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サクラは、2022年のデビュー以来、国内での電気自動車販売台数において、4年連続で年間1位を獲得。小回り性能やEV特有の運転のしやすさ、上質なデザインなどが支持されている。

今回のマイナーチェンジでは、エクステリアデザインの上質さや華やかさを引き立てつつ、顧客のニーズに応えた改良を各所で行っている。

エクステリアでは、G/Xグレードにおいて、ボディカラーと同色のカラードグリルをフロントフェイスに装備。さらにカッパー色のフロントバンパーを組み合わせることで、上質なビジュアルに仕上げている。これに加え、水引のテーマを継承しつつ、ダイナミックな印象を感じられる15インチアルミホイールも採用した。

ボディカラーは全10種類が揃えられており、「水面乃桜-ミナモノサクラ-」とスターリングシルバーの2トーンカラーが新色として追加されている。

インテリアでは、充電ポートリッドや充電コネクタにロック機構を加え、いたずら対策を施した。ラゲッジルームとインストルメントパネルには、100V AC電源（1500W）を設定。これによりスマートフォンの充電を始めとした家電製品の使用に加え、停電時には移動式給電車として活用できるようになっている。

またXグレードにおいて、インテリジェントアラウンドビューモニターや前席ヒーター付シートなどを標準化。Sグレードではバックビューモニターをはじめ、日常使いに役立つ装備を揃えつつ、価格は注文しやすい設定とした。

乗降時の利便性も向上させており、車体への接近時に自動でロックが解除される「接近時アンロック機能」や、降車時に車体から離れると自動でロックがかかる「降車時オートロック機能」などを採用している。

希望小売価格は244万8,600円〜299万8,600円。