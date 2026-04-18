VIPが豪華フレンチを全残し!? 絶体絶命のホテルを救う「幻の料理人」の法外な要求とは『ザ・シェフ』

国家レベルの重要な接待で、VIPがメインディッシュに手をつけず帰ってしまったら……？絶体絶命のピンチを救うため、ある「幻の料理人」に白羽の矢が立ちます。法外な報酬を要求する天才シェフの活躍を描いた名作料理マンガ『ザ・シェフ』の第1話の見どころをご紹介します。

失敗が許されない国家レベルの接待

舞台は日本を代表する「帝都ホテル」。外務省関係者が、石油産出国であるパミール王国で全権を握る大臣を晩餐でもてなしていました。 ホテルの総料理長が腕によりをかけた最高のフランス料理を提供したにもかかわらず、なんと大臣は料理をほとんど食べ残して帰ってしまいます。面目を潰され、後がないホテル側は窮地に立たされます。

救世主は「幻の料理人」と呼ばれる男

この絶体絶命のピンチに、総支配人の石神は他の料理人に代役を頼む決断をします。そこで名前が挙がったのが、「幻の料理人」と呼ばれている流れの料理人・味沢匠（あじさわ たくみ）です。 偶然にもホテルに居合わせた味沢に、石神は次回の晩餐を任せたいと懇願します。

天才シェフの法外な要求とは？

依頼を引き受けた味沢ですが、その腕前と引き換えに要求した報酬はなんと「必要経費のほかにキッチリ五〇〇万!!」という法外なものでした。（※記事のタイトルでは「1,000万円の報酬」とも謳われています）。 果たして味沢は、豪華なフレンチにすら満足しなかった大臣の舌を唸らせることができるのでしょうか？先の読めない展開に引き込まれること間違いなしです！