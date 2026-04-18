生見愛瑠、ロングヘアなびかす ハイウエストパンツで抜群スタイル際立つ「脚長すぎ」「いつもと違う雰囲気」と反響【ガルアワ2026SS】
【モデルプレス＝2026/04/18】女優でモデルの生見愛瑠が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。
【写真】24歳美人モデル「脚長すぎ」春コーデ
生見はロングヘアをなびかせ、キャップを被って登場。ブラウンのハイウエストパンツにジャケットを合わせて春らしいコーディネートを披露した。ネット上では「脚長すぎ」「いつもと違う雰囲気」「流石のスタイル」「何でも似合う」などと反響が上がっている。
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
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【写真】24歳美人モデル「脚長すぎ」春コーデ
◆生見愛瑠、キャップがお似合い
生見はロングヘアをなびかせ、キャップを被って登場。ブラウンのハイウエストパンツにジャケットを合わせて春らしいコーディネートを披露した。ネット上では「脚長すぎ」「いつもと違う雰囲気」「流石のスタイル」「何でも似合う」などと反響が上がっている。
◆「ガルアワ2026S／S」テーマは「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
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