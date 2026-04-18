勝みなみは3連続バーディ締めで「大満足。いい気分」 古江彩佳との“ある関係性”とは
＜JMイーグルLA選手権 2日目◇17日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞予選ラウンド同組だった古江彩佳と勝みなみ。ふたりの“ある関係性”を知っているだろうか。古江のキャディ、マイク・スコット氏と、勝のキャディ、ジョナサン・スコット氏は実の兄弟なのだ。古江いわく「5、6歳差」。そんなふたりの関係性を、「めちゃくちゃ仲がいいです」と勝が証言する。
【写真】どっちがお兄さん？勝みなみと古江彩佳を支える兄弟キャディ
初日に上々のスタートを決めたふたり。そして2日目は勝が5バーディ・2ボギーの「69」で回り、首位と6打差のトータル8アンダー・7位タイまで浮上した。古江は4バーディ・3ボギーの「71」。トータル4アンダー・29位タイで、ともに週末へとコマをすすめた。この日10番からティオフすると、勝は11番パー5で2オンに成功。4メートルのイーグルトライは惜しくも外れたが、バーディを先行させた。だが、16番パー5、17番と連続ボギー。さらに最難関の2番では、キャディと「完ぺき」とうなずき合った一打が傾斜で転がり落ち、ピンチを招いた。それでも崩れなかった。「きのうの貯金（5アンダー）で心に余裕があった。“ボギーだったらしょうがない”、“私は悪くない”と思って打つ。このコースはかみ合えば伸びるし、アンラッキーが続くと落ちる。自分を責めずに、なにかのせいにします（笑）」。アプローチを寄せてパーを拾った場面には、こんな心境が隠されていた。耐えた最後には「ご褒美」が待っている。7番パー5で2オンからのバーディを奪うと、8番で3メートルを沈める。最終9番では7メートルのスライスラインを“ド派手”にねじ込んだ。「ヤバい。勢いがすごくて、（グリーンを出て）池に入るんじゃないかと思った…」。そう見送った球がカップに消えると、苦笑いのあとに笑みもこぼれる。3連続バーディフィニッシュに「大満足です。いい気分」と声を弾ませた。残り2日間で6打差は、十分に縮まる距離。「あしたも少しでも積み重ねて上位を狙っていきたい」。信頼できる“弟”の相棒とともに、優勝争いに名乗りを上げる。（文・笠井あかり）
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