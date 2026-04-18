登山をしている最中に、明らかに軽装な人とすれ違うこともあるようです。山の怖さを知っていたら、声をかけずにはいられませんよね……。今回は、登山デートをしていたカップルと出会った人のエピソードをご紹介します。

お前一人で登ってろ

「私は山登りが趣味。ある日の休日、下山していたら、反対側からカップルが登ってきました。彼氏の方は登山用の服装だったけど、彼女はまさかのヒールにペラペラの上着。彼女は不機嫌そうな顔で彼のあとをついていっていました。

思わず声をかけたら、彼が『僕は登山経験者なので大丈夫です』なんて言ってきて。『いやいや、登山経験者なら彼女の服が登山向きじゃないってわかるよね？』『山なめてんの？ 最悪死ぬよ？』と言ったら、彼は不機嫌そうな顔をしていました……。何でお前が不機嫌になるんだよ。

彼女が『もう降りたい』と言ったので、彼女と一緒に下山することに。止める彼氏に彼女は『お前一人で登ってろ！』『サプライズで登山なんて全然うれしくないし迷惑なんだよ！』とブチギレ。そりゃそうだよね……。彼氏を置いて彼女と一緒に帰り、車で駅まで送ってあげました。

彼女は映画に行くと聞いていたのに、車で山に連れてこられたそうです。可哀想に……。彼女と登山したいなら、せめて事前に言う必要があるでしょう……。

彼女を連れて山を登っていた彼氏の、『不慣れな彼女をサポートしてあげる優しい俺』みたいな表情を思い出して余計腹が立ちました」（体験者：40代女性・会社員／回答時期：2026年2月）

▽ ヒールを履いて歩くだけでも靴擦れすることだってあるのに、まさかの登山……。事前に準備が必要な場所に、サプライズで連れて行くなんてありえません……。彼女が遭難しなくて本当によかったです。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。