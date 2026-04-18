【インタビュー】ツインクルが約10年ぶりにリニューアル！その理由と狙いは？
株式会社 明治が販売するたまご型のミルクチョコレート「ツインクル」は、2025年11月に発売45周年を迎えた。さらに、近年SNSを中心に大きな話題となっている「平成女児」ブームに合わせてデザインをリニューアルしたという。今回はリニューアルの背景やポイントをインタビューする。
【写真】リニューアル後のシール全種。シール交換にも！
――今回「ツインクル」が約10年ぶりにリニューアルしたということですが、その意図や狙い、目的、ターゲットなどについて教えてください。
会社内のいわゆる“平成女児”たちやお客様から、近年の平成女児ブームにツインクルの世界観がぴったりだという声が上がったことがきっかけです。ちょうどツインクルの商品担当もいわゆる“平成女児”世代が多く、そのような大人世代にも、令和の今を生きる女児にもどちらにとっても、かわいくてときめく心躍るデザインにリニューアルしよう、ということになりました。
もともとは「お店屋さんごっこ」でいろいろな職業のツインクルちゃんの着せ替えだったところを、新たに「女の子のだいすきなものを詰め込んだ宝箱」というコンセプトに設定しなおし、「アイドル」や「プリンセス」「マーメイド」「魔法少女」「レトロ喫茶」「天空のしゃぼん玉」などの女の子がときめく、憧れる着せ替えに変更しました！
――リニューアルするにあたってこだわったポイントを教えてください。
ツインクルは、店頭で商品を見つけた瞬間から、シールの種類に期待を膨らませて開封し、さらに卵型のチョコを振って「音」で5種類の中身を当てる楽しみにいたるまで、食べる前のすべてのプロセスを通じて「ぴかぴかきらきらのときめき」を五感で体験できるように設計されています。今回のリニューアルでも、すべての女の子にときめきを提供できるような世界観を作り切ることにこだわりました。
また、宝石箱や魔法のステッキといった不変的に愛される「ときめき」のテーマを徹底的に考案し、女児へのヒアリングを経て厳選したデザインを、シールや台紙、公式ホームページの細部にまで反映させました。
――最後にひとことお願いします！
ツインクルは、売り場で見つけてから、シールを確認して、中身がなにかを予想しながら食べ終わるまですべての体験にときめきを提供するおかしです。また、ツインクルの中身はカラフルでときめく中身ということもさることながら、5種類ぜんぶが全く違う食感が楽しめるのもポイント。まろやかなやさしい味の、軽い食感のたまごの殻チョコによく合います。ぜひ今回のリニューアルをきっかけに久しぶりにツインクルを思い出した皆様は、シール交換で女児の心をときめかせながら、楽しんで食べてみてくださいね。
45周年の節目に、時代を超えた「ときめき」をまとって生まれ変わったツインクル。かつて夢中になった大人も、今をときめく女の子も、宝石箱を開けるような特別なひとときを体験してみてほしい。
文＝小林七緒
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】リニューアル後のシール全種。シール交換にも！
――今回「ツインクル」が約10年ぶりにリニューアルしたということですが、その意図や狙い、目的、ターゲットなどについて教えてください。
もともとは「お店屋さんごっこ」でいろいろな職業のツインクルちゃんの着せ替えだったところを、新たに「女の子のだいすきなものを詰め込んだ宝箱」というコンセプトに設定しなおし、「アイドル」や「プリンセス」「マーメイド」「魔法少女」「レトロ喫茶」「天空のしゃぼん玉」などの女の子がときめく、憧れる着せ替えに変更しました！
――リニューアルするにあたってこだわったポイントを教えてください。
ツインクルは、店頭で商品を見つけた瞬間から、シールの種類に期待を膨らませて開封し、さらに卵型のチョコを振って「音」で5種類の中身を当てる楽しみにいたるまで、食べる前のすべてのプロセスを通じて「ぴかぴかきらきらのときめき」を五感で体験できるように設計されています。今回のリニューアルでも、すべての女の子にときめきを提供できるような世界観を作り切ることにこだわりました。
また、宝石箱や魔法のステッキといった不変的に愛される「ときめき」のテーマを徹底的に考案し、女児へのヒアリングを経て厳選したデザインを、シールや台紙、公式ホームページの細部にまで反映させました。
――最後にひとことお願いします！
ツインクルは、売り場で見つけてから、シールを確認して、中身がなにかを予想しながら食べ終わるまですべての体験にときめきを提供するおかしです。また、ツインクルの中身はカラフルでときめく中身ということもさることながら、5種類ぜんぶが全く違う食感が楽しめるのもポイント。まろやかなやさしい味の、軽い食感のたまごの殻チョコによく合います。ぜひ今回のリニューアルをきっかけに久しぶりにツインクルを思い出した皆様は、シール交換で女児の心をときめかせながら、楽しんで食べてみてくださいね。
45周年の節目に、時代を超えた「ときめき」をまとって生まれ変わったツインクル。かつて夢中になった大人も、今をときめく女の子も、宝石箱を開けるような特別なひとときを体験してみてほしい。
文＝小林七緒
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。