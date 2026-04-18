大谷翔平がMLB打者部門で1位選出

MLB最新の「打者パワーランキング」にファンの視線が集まった。16日（日本時間17日）に発表されたランキングでは、二刀流で活躍するドジャースの大谷翔平投手が堂々の1位。「すごすぎて表現する言葉が見あたらない」「歴代最高のモンスターだ」と、ファンも最大級の賛辞を届けた。

ランキングをつけたジャレッド・グリーンスパン記者は「オオタニは開幕前のランキングでトップの座を占めていたが、レギュラーシーズン開幕から数週間が経過した現在も、依然として球界をリードしている」と言及。「4度のMVPに輝く彼はまだ（打撃で）本領発揮には至っていない」と記し、今後の活躍に期待した。

“No.1”に輝いた大谷に日本のファンは大興奮。SNSには「世界中に見せつけた」「ロースター1枠で投打2人分の超人的活躍。これぞ大谷の真骨頂」「日本人には絶対無理を達成し続けている」「もう驚かなくなった」「行く末を見るのが楽しみ」などのコメントが寄せられていた。

大谷は今季、ドジャースでは初となる“二刀流開幕”。ここまで17試合に出場し、打者としては打率.254、5本塁打、出塁率.402、OPS.910をマーク。昨年8月24日（同25日）のパドレス戦から続く連続試合出塁記録も「48」に伸ばしており、打線をけん引する活躍を見せている。

また投手としては3試合に先発登板し、防御率は驚異の“0点台（0.50）”。5年ぶりの投手専念となった15日（同16日）のメッツ戦は、6回1失点10奪三振の快投で2勝目を手にした。投打で結果を残し続ける大谷に「ピッチャー専念の大谷など面白くも何ともない」と、二刀流復活を望む声も多かった。（Full-Count編集部）