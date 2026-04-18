『タツキ先生は甘すぎる！』第2話 “タツキ”町田啓太、勉強も運動も得意な少年の心に寄り添う
町田啓太が主演を務め、松本穂香が共演するドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の第2話が18日の今夜放送される。
【写真】比嘉愛未がタツキ（町田啓太）の元妻・優を演じる
本作は学校に行けない子どもたちが安心して過ごせる「フリースクール」を舞台にしたヒューマンドラマ。主演の町田が子どもたちに甘すぎるほど寄り添う、フリースクールのスタッフ・浮田タツキを演じ、タツキの同僚で、ルールを重んじる真面目な元中学校教師・青峰しずく役を松本が務める。
■第2話あらすじ
居場所系のフリースクール『ユカナイ』で、週の予定を決める恒例のミーティングが行われていた。様々な案を出して子どもたちが自主的にやりたいことを決めてゆく。タツキもそこに参加するが、多数決なのに一人でいくつもの意見に挙手し、子どもに注意されるのだった。
そこへ小学5年生の杉谷朔玖（高木波瑠）がやって来る。友達とのトラブルはなく、勉強も運動も好きで得意だというが、朔玖が言うには学校が「ダルい」らしい。
『ユカナイ』でサッカーやゲームに誘われても参加しない朔玖。しかし、たまたまあった歴史漫画の本には興味を示す。そこでタツキは歴史の雑誌などから好きなものを切り貼りする“コラージュ”をしようと提案。すると朔玖は、織田信長らの武士とサッカー選手が戦うコラージュを作成。その中には一人だけ逆向きで、戦いから逃げているように見えるサッカー選手がいた。
朔玖のコラージュをタツキと一緒に眺めるしずくと三雲（江口洋介）は、逃げているサッカー選手に加えて、威圧感のあるボス・信長の存在も気にかける。
やがて朔玖が学校に行けなくなったのは、運動会の練習が始まった頃だと判明。タツキはスポーツ万能なら運動会はむしろ活躍の場のはずだと疑問を抱く…。
ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』は日本テレビ系にて毎週土曜21時放送。
【写真】比嘉愛未がタツキ（町田啓太）の元妻・優を演じる
本作は学校に行けない子どもたちが安心して過ごせる「フリースクール」を舞台にしたヒューマンドラマ。主演の町田が子どもたちに甘すぎるほど寄り添う、フリースクールのスタッフ・浮田タツキを演じ、タツキの同僚で、ルールを重んじる真面目な元中学校教師・青峰しずく役を松本が務める。
居場所系のフリースクール『ユカナイ』で、週の予定を決める恒例のミーティングが行われていた。様々な案を出して子どもたちが自主的にやりたいことを決めてゆく。タツキもそこに参加するが、多数決なのに一人でいくつもの意見に挙手し、子どもに注意されるのだった。
そこへ小学5年生の杉谷朔玖（高木波瑠）がやって来る。友達とのトラブルはなく、勉強も運動も好きで得意だというが、朔玖が言うには学校が「ダルい」らしい。
『ユカナイ』でサッカーやゲームに誘われても参加しない朔玖。しかし、たまたまあった歴史漫画の本には興味を示す。そこでタツキは歴史の雑誌などから好きなものを切り貼りする“コラージュ”をしようと提案。すると朔玖は、織田信長らの武士とサッカー選手が戦うコラージュを作成。その中には一人だけ逆向きで、戦いから逃げているように見えるサッカー選手がいた。
朔玖のコラージュをタツキと一緒に眺めるしずくと三雲（江口洋介）は、逃げているサッカー選手に加えて、威圧感のあるボス・信長の存在も気にかける。
やがて朔玖が学校に行けなくなったのは、運動会の練習が始まった頃だと判明。タツキはスポーツ万能なら運動会はむしろ活躍の場のはずだと疑問を抱く…。
ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』は日本テレビ系にて毎週土曜21時放送。