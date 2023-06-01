【4月18日更新】もうすぐ終了のセール情報まとめ！ 「龍が如く8」DX版70%オフ、「ウィッチャー3」完全版80%オフなどアニメ放送中「ニディガ」は66%オフ
まだまだ各所でスプリングセールが行なわれている4月第3週。本稿ではセール終了が迫っている注目タイトルを厳選し、紹介していきたい。
ニンテンドーeショップでは「違う星のぼくら」や「テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER」などがセール中。PlayStation Storeでは「龍が如く8 デラックス・エディション PS4 & PS5」や「ウィッチャー3 ワイルドハント コンプリートエディション」のセール終了が迫っている。
さらにSteamでは「ARC SYSTEM WORKS Publisher Sale」や「アライアンス・アーツ スプリングセール 2026」、「Plague Inc. Franchise Sale」、「フロストパンク フランチャイズセール」が開催されている。
ニンテンドーeショップ
セールタイトル更新
※期間はタイトルごとに異なる
【注目タイトル】
・「違う星のぼくら」
710円→461円（35%オフ）
4月23日1時59分まで
2人プレイ専用の“目的秘匿型”パズルアドベンチャー。プレーヤーたちはそれぞれ別の目的を与えられ、その内容を相手に悟らせないまま協力ゲームを進めていく。
・「テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER」
6,270円→2,490円（60%オフ）
4月19日23時59分まで
RPG「テイルズ オブ」シリーズの10作目をリマスター化した作品。オリジナル版で配信された衣装コンテンツが収録されており、キャラクターを自分の好きな衣装に着せ替えできる。
□ニンテンドーeショップのセールページ
PlayStation Store（PS5/PS4）
「Spring Sale」
期間：4月22日23時59分まで
【注目タイトル】
・「龍が如く8 デラックス・エディション PS4 & PS5」
10,780円→3,234円（70%オフ）
春日一番と桐生一馬の2人を主人公としたRPG。初の海外ステージ・ハワイが舞台となっており、より戦略性が増した新ライブコマンドRPGバトルを楽しめる。なお追加コンテンツのマスターズバケーションパックもセットになっている。
□「Spring Sale」のページ
「2,000円以下セール」
期間：4月22日23時59分まで
【注目タイトル】
・「ウィッチャー3 ワイルドハント コンプリートエディション」
6,600円→1,320円（80%オフ）
怪物狩りを生業とするウィッチャー・リヴィアのゲラルトとして、〈予言の子〉を探すための冒険に出るオープンワールドRPG。ゲーム本編に加えて、2つの拡張パック「無情なる心」と「血塗られた美酒」もセットになっている。
□「2,000円以下セール」のページ
□PS Storeのセールページ
Steam
「ARC SYSTEM WORKS Publisher Sale」
期間：4月23日2時まで
【注目タイトル】
・「GUILTY GEAR -STRIVE-」
3,990円→1,995円（50%オフ）
格闘ゲーム「ギルティギア」シリーズの最新作。手描きアニメのようなグラフィックスと奥深いゲーム性が実装されている。
□「ARC SYSTEM WORKS Publisher Sale」のページ
「アライアンス・アーツ スプリングセール 2026」
期間：4月19日2時まで
【注目タイトル】
・「NEEDY GIRL OVERDOSE」
1,680円→571円（66%オフ）
最強のインターネットエンジェル（配信者）を目指す女の子との生活を描いたマルチエンディングADV。ちょっと病んだ日常を過ごしつつ配信を行ない、超絶最かわてんしちゃんのフォロワーを増やしていく。
□「アライアンス・アーツ スプリングセール 2026」のページ
「Plague Inc. Franchise Sale」
期間：4月24日2時まで
【注目タイトル】
・「Plague Inc: Evolved」
1,700円→340円（80%オフ）
致死性の流行病を進化させ、人類を絶滅させることを目指すシミュレーションゲーム。なお数種類の拡張パックを含むバンドルもセール対象となっている。
□「Plague Inc. Franchise Sale」のページ
「フロストパンク フランチャイズセール」
期間：4月21日2時まで
【注目タイトル】
・「フロストパンク」
3,400円→340円（90%オフ）
凍てついた世界を舞台としたコミュニティサバイバルゲーム。圧倒的な寒さのなか、地球最後の都市を建設し、コミュニティが生き延びるために必要な手段を確保していく。
□「フロストパンク フランチャイズセール」のページ
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