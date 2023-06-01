4月18日 記事更新

まだまだ各所でスプリングセールが行なわれている4月第3週。本稿ではセール終了が迫っている注目タイトルを厳選し、紹介していきたい。

ニンテンドーeショップでは「違う星のぼくら」や「テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER」などがセール中。PlayStation Storeでは「龍が如く8 デラックス・エディション PS4 & PS5」や「ウィッチャー3 ワイルドハント コンプリートエディション」のセール終了が迫っている。

さらにSteamでは「ARC SYSTEM WORKS Publisher Sale」や「アライアンス・アーツ スプリングセール 2026」、「Plague Inc. Franchise Sale」、「フロストパンク フランチャイズセール」が開催されている。

ニンテンドーeショップ

セールタイトル更新

※期間はタイトルごとに異なる

【注目タイトル】

・「違う星のぼくら」

710円→461円（35%オフ）

4月23日1時59分まで

2人プレイ専用の“目的秘匿型”パズルアドベンチャー。プレーヤーたちはそれぞれ別の目的を与えられ、その内容を相手に悟らせないまま協力ゲームを進めていく。

・「テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER」

6,270円→2,490円（60%オフ）

4月19日23時59分まで

RPG「テイルズ オブ」シリーズの10作目をリマスター化した作品。オリジナル版で配信された衣装コンテンツが収録されており、キャラクターを自分の好きな衣装に着せ替えできる。

□ニンテンドーeショップのセールページ

PlayStation Store（PS5/PS4）

「Spring Sale」

期間：4月22日23時59分まで

【注目タイトル】

・「龍が如く8 デラックス・エディション PS4 & PS5」

10,780円→3,234円（70%オフ）

春日一番と桐生一馬の2人を主人公としたRPG。初の海外ステージ・ハワイが舞台となっており、より戦略性が増した新ライブコマンドRPGバトルを楽しめる。なお追加コンテンツのマスターズバケーションパックもセットになっている。

□「Spring Sale」のページ

「2,000円以下セール」

期間：4月22日23時59分まで

【注目タイトル】

・「ウィッチャー3 ワイルドハント コンプリートエディション」

6,600円→1,320円（80%オフ）

怪物狩りを生業とするウィッチャー・リヴィアのゲラルトとして、〈予言の子〉を探すための冒険に出るオープンワールドRPG。ゲーム本編に加えて、2つの拡張パック「無情なる心」と「血塗られた美酒」もセットになっている。

□「2,000円以下セール」のページ

□PS Storeのセールページ

Steam

「ARC SYSTEM WORKS Publisher Sale」

期間：4月23日2時まで

【注目タイトル】

・「GUILTY GEAR -STRIVE-」

3,990円→1,995円（50%オフ）

格闘ゲーム「ギルティギア」シリーズの最新作。手描きアニメのようなグラフィックスと奥深いゲーム性が実装されている。

□「ARC SYSTEM WORKS Publisher Sale」のページ

「アライアンス・アーツ スプリングセール 2026」

期間：4月19日2時まで

【注目タイトル】

・「NEEDY GIRL OVERDOSE」

1,680円→571円（66%オフ）

最強のインターネットエンジェル（配信者）を目指す女の子との生活を描いたマルチエンディングADV。ちょっと病んだ日常を過ごしつつ配信を行ない、超絶最かわてんしちゃんのフォロワーを増やしていく。

□「アライアンス・アーツ スプリングセール 2026」のページ

「Plague Inc. Franchise Sale」

期間：4月24日2時まで

【注目タイトル】

・「Plague Inc: Evolved」

1,700円→340円（80%オフ）

致死性の流行病を進化させ、人類を絶滅させることを目指すシミュレーションゲーム。なお数種類の拡張パックを含むバンドルもセール対象となっている。

□「Plague Inc. Franchise Sale」のページ

「フロストパンク フランチャイズセール」

期間：4月21日2時まで

【注目タイトル】

・「フロストパンク」

3,400円→340円（90%オフ）

凍てついた世界を舞台としたコミュニティサバイバルゲーム。圧倒的な寒さのなか、地球最後の都市を建設し、コミュニティが生き延びるために必要な手段を確保していく。

□「フロストパンク フランチャイズセール」のページ

(C) 2026 Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.

(C) Nintendo

(C) 2026 Valve Corporation.All rights reserved.

