あまりに女性慣れしたプレゼントのチョイスに対し、真木よう子が「どんだけ女抱いてるんだよ」と毒舌を浴びせる場面があった。

【映像】てんちむの“元カレ”と噂の経営者

4月16日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。スタジオ見届け人は、アレン様、実業家のひろゆき、俳優の真木よう子、モデル・俳優の玉城ティナ。

プレゼントに女性に人気のブランドのヘアコームという「ハズさない」アイテムが選ばれたことに、真木よう子はそのプレゼントを購入した2人に対して「りゅうせいさんとゆうとのやつ（ヘアコーム）は、どんだけ女抱いてるんだよ？ってなっちゃうから」と、その慣れすぎたセンスを揶揄。そして「1周回ってまさかつさんのプレゼントもらいに行きますよ」と、まさかつの「筋トレ用レザーグローブ」という不器用すぎる失敗作をフォローしていた。

なお、りゅうせいは最近三崎優太（青汁王子）と結婚したタレント・YouTuberのてんちむとコラボやデート企画を多数行っており、桑田は彼女を「推し」と公言、恋愛感情を匂わせるデート動画などから“付き合ってる”などの噂が飛び交うなど、注目を浴びた人物としても話題となっている。

『恋愛病院』の参加メンバー

本番組に参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）、『ごくせん』や『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）の男性メンバー5名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、元自動車整備士で現在は整備士支援会社を経営するはるか（池田陽花/30歳）の女性メンバー5名。