TVアニメ『文豪ストレイドッグス』の放送10周年を記念したイベント「『文豪ストレイドッグス』 -迷ヰ犬達ノ音奏-」。小学生～18歳を対象とした一般席無料チケットの受付が4月17日より開始された。

参考：『文豪ストレイドッグス -迷ヰ犬達ノ音奏-』グッズ情報初公開 チケット一般販売も開始へ

『文豪ストレイドッグス』は、中島敦、太宰治、芥川龍之介など実在する文豪の名を冠したキャラクターたちが活躍する異能バトルアクション。原作漫画は『ヤングエース』（KADOKAWA）にて2012年より連載が開始され、関連書籍のシリーズ累計発行部数は1700万部を突破している。TVアニメは2016年4月7日に第1シーズンの放送を開始し、これまでに全5シーズン・計61話が放送。2026年4月に放送開始から10周年を迎えることを記念し、2025年以降、さまざまな展開が予定されている。

その一環として展開されるのは、劇伴を手がける岩粼琢率いるミュージシャンが集結する、シリーズ初の本格劇伴ライブ「『文豪ストレイドッグス』 -迷ヰ犬達ノ音奏-」だ。本イベントは、アニメ映像の投影とともに生演奏を楽しめるライブとなっており、5月4日に大阪、5月23日に東京で開催される。

今回受付が開始された無料チケットは、文化庁による「劇場・音楽堂等における子供舞台芸術鑑賞体験支援事業」の一環によるもの。公演当日時点で小学生以上～18歳以下が対象となり、19歳以上の同伴者は子供2名につき1名まで半額の4,400円でチケットを購入できる。1公演につき最大4枚まで申し込みが可能で、複数公演への申し込みもできる。受付はイープラスにて行われ、大阪公演は5月3日12時まで、東京公演は5月22日12時まで。申込枠には上限があり、予定枚数に達し次第終了となる。

また、各公演では開演時・終演時に新規収録ボイスによるアナウンスが流れる。1st STAGE（大阪）では開演前に太宰治（CV：宮野真守）と中原中也（CV：谷山紀章）、終演後に中島敦（CV：上村祐翔）と芥川龍之介（CV：小野賢章）が登場。2nd STAGE（東京・昼）、3rd STAGE（東京・夜）ではそれぞれ異なる組み合わせのボイス演出が用意されている。さらに、来場者全員にセットリスト（A4サイズ）がプレゼントされる。

チケットはVIPチケット（18,200円／前方確約＋特典付）、特典付一般席（13,400円）、一般席（8,800円）の3種。VIPチケットと特典付一般席にはオリジナルパンフレット（全24ページ）とサテンステッカーが付属する。サテンステッカーは大阪公演と東京公演でデザインが異なる。

あわせて、本公演に出演する8名のミュージシャンからコメントが到着している。

■コメント・今堀恒雄（Guitar）岩粼君による unbeltipo 曲が Ligeti を彷彿と発言を契機に、それならば寄せてみようと出来た曲があります。日々の恩返しも含め、この現場限定のメタル音色を携え 10 周年のステージを支えるべく尽力します。

・田辺トシノ（Bass）文豪ストレイドッグス 初の劇伴ライブ！ 岩粼琢さんの音楽をファンの方と一緒に全身で楽しみたいと思っております。

・實成峻（Drums）満を辞して文ストが劇伴ライブ！ 行かねばならん-それ以上に重い理屈がこの世に有るのか？という事でこの場に参加出来ることをドラマーとして、そして一オタクとして大変嬉しく思います！ 皆様と会場で過ごす時間を楽しみにしています！

・Jill（Jill Strings／Strings）この度は「文豪ストレイドッグス」初の劇伴ライブが開催されるとのこと！ ファンの皆様も待ち望まれた機会だと思います。この奇跡のような演奏の機会に Jill ストリングスとしてお手伝い出来ますこと、本当に光栄にまた楽しみにしております！

・中村有里（中村有里 Group／Sax Quartet）この度は「文豪ストレイドッグス」-迷ヰ犬達ノ音奏-の開催、おめでとうございます！ 個人的にも大好きな作品の一員として演奏参加できること本当に嬉しく思っております。当日がすでに待ち遠しい…一緒に文豪ストレイドッグスの世界を堪能しましょう！

・Funta7（Synthesizer）「文豪ストレイドッグス」シリーズ初の劇伴コンサート！ おめでとうございます。しかも参加できるとは嬉しすぎます！ 岩粼琢さん＆素敵なミュージシャン達と共に最高のステージになるよう全力でやらせていただきます！

・Lotus Juice（Rap Vocal）文豪ストレイドッグス初の劇伴ライブ開催おめでとうございます！ 初ものに参加できて恐れ多くも楽しみです。盛り上げていくので皆さん楽しみましょう。

・菅井美和（Jazz Vocal）初の劇伴ライブ！ おめでとうございます！ 「Dear Prince」「Scarlet Sky」を素晴らしいバンドサウンドに乗せて歌えるのが、今から楽しみです！（文＝リアルサウンド編集部）