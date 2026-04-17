Appleは、ゲームサブスクリプションサービス「Apple Arcade」に追加される新ラインアップを発表した。5月7日から、「Nick Jr. Replay!」など計4タイトルが追加される。

5月7日配信予定の新タイトル

人気の子供向け番組のキャラクターが登場する、就学前の児童を対象とした知育ゲーム「Nick Jr. Replay!」が配信される。50種類以上のミニゲームを通じて算数、文字、アート、問題解決のスキルを楽しく身につけることができる。

「Nick Jr. Replay!」をApple Arcadeで遊ぶ

「ドーラといっしょに大冒険」「Blue’s Clues & You!」「ブレイズ＆モンスターマシン」「Bubble Guppies」「みんなのウミズーミ」「Shimmer and Shine」「ティーンエイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズ」などの番組のキャラクターが登場する。

また、ピザショップを運営する経営シミュレーションゲーム「グッドピザ、グレートピザ+」も配信される。300人以上の個性豊かなお客さんから注文を受け、生地やトッピングを組み合わせてピザを焼き、人気店を目指す。ストーリーやライバルシェフとのバトルも用意されているほか、店舗の装飾やピザ作りのASMRを楽しめる。

「グッドピザ、グレートピザ+」をApple Arcadeで遊ぶ

他にも、物理シミュレーションが特徴の人気パズルゲーム「Perchang World」、リアルなグラフィックスでビリヤードが楽しめる「Ultimate 8 Ball Pool+」も配信される。

「Perchang World」をApple Arcadeで遊ぶ「Ultimate 8 Ball Pool+」をApple Arcadeで遊ぶ

4月のアップデート

4月16日には、「Hello Kitty Island Adventure」で、ハローキティが友達を助けに行く都市の町ストーリーのクライマックスの配信が始まった。

「Hello Kitty Island Adventure」をApple Arcadeで遊ぶ

また、4月23日には「Disney SpellStruck」で、「スター・ウォーズ エピソード6／ジェダイの帰還」から着想を得たアドベンチャーモードが追加され、ボバ・フェットとウィケットがプレイ可能となる。

「Disney SpellStruck」をApple Arcadeで遊ぶ

「マイ・トーキング・アンジェラ2+」では、Barbieが登場するゲーム内イベントが開催される。

「マイ・トーキング・アンジェラ2+」をApple Arcadeで遊ぶ

Apple Arcade

Apple Arcadeは、Appleの各種デバイスで、広告や課金のないゲームが遊べるゲームサブスクリプションサービス。月額900円でプレイでき、ファミリー共有にも対応している。