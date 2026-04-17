プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（67）が、2026年4月16日にユーチューブを更新し、今季の阪神について「野球が緩くなっている」と指摘した。

「中野は絶対に体で止めなければいけないプレーだった」

阪神は16日、本拠地・甲子園球場で巨人と対戦し、3−4で敗れた。

試合は、先発イーストン・ルーカス投手（29）が初回に、いきなり3点失点。苦しい立ち上がりとなったが、その裏に、佐藤輝明内野手（27）の2ランが飛び出し、1点差に詰め寄った。

その後、巨人が3回に、阪神が5回にそれぞれ1点を追加した。6回以降は、両チーム得点することができず、阪神が惜敗した。

チームは、14日の初戦（3対4）に続いて巨人戦2連敗。16日時点で貯金「5」のリーグ2位につけ、首位ヤクルトを1.5ゲーム差で追っている。

高木氏は巨人2連戦について、「明らかに昨年の阪神の厳しさとはちょっと違う。ちょっと緩みが出ている」と指摘し、独自の視点で試合を分析した。

「1戦目も、巨人が点を取るとき（2回）に、センター前に抜けていく打球を（セカンドの）中野（拓夢）が逸らした。これがヒットになった。でも、俺もセカンドをやっていたが、俺の目からしたらエラー。あれは絶対に体で止めなければいけないプレー。ちょっとそういうところが、今日の近本（光司）の送球にしても、ちょっと野球が緩くなっている」

チームは、藤川球児監督（45）1年目の昨季、リーグ優勝を果たした。高木氏は、阪神の現状を、岡田彰布監督（68）が指揮した24年シーズンに重ね合わせ、次のように語った。

「ここは、何かひとつ奮い立たせる言葉が必要」

高木氏は、「（23年に）岡田阪神が優勝した。岡田さんの2年目（24年）に、『本当にうまいこといかん』とか、『もっと気合入れていけ』とか、そういうことを言っていた状態になっている」とし、こう続けた。

「ここは、何かひとつ奮い立たせる言葉が必要だと思う。俺の目からしたら、昨年の方が厳しい野球をしていた。スキのない、緩みのない野球をやっていた。でも、（今季は）ちょっと緩い感じを受ける。連覇をしようと思うなら、もっと貪欲に厳しくやらないと、ちょっと苦しむかなという感じがする」

スポーツ紙の報道によると、藤川監督は、今季初の連敗でのカード負け越しに「すべてを糧にして」と前向きな姿勢を見せたという。

17日からは、リーグ最下位の中日をホーム甲子園球場に迎え、3連戦を予定している。初戦は、村上頌樹投手（27）の先発が予告されている。