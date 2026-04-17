Image: CLANE×Topologie

スマホストラップすらアクセサリーに。

今や肌身離さず持ち歩いているスマートフォン。持ち運び方はさまざまで、直持ちするときもあれば、カバンに入れるときもありますよね。そんなときにスマートフォンをより取り回しやすく、そして落下も防いでくれるのが「スマホストラップ」。

アウトドア風味なストラップが多いなか切り込んだのは、Topologie（トポロジー）で人気のあのストラップのコラボモデル。「ORIGINAL STANDARD」をコンセプトに掲げるCLANE（クラネ）とのコラボとあって、ナチュラルな風合いがたまらないのです。

TopologieのあのストラップをCLANEの視点で再構築

Image: CLANE×Topologie 「CLANE×Topologie Mini Macrame Wrist Strap w/ Phone Strap Adapter」8,800円（税込）

それが「CLANE×Topologie Mini Macrame Wrist Strap w/ Phone Strap Adapter」。トポロジーの定番品「Macrame Wrist Strap」をベースに、CLANEらしい視点で再構築されたものです。

Image: CLANE×Topologie

コラボモデルでは、このストラップを3mmに変更し、女性の手元にも自然に馴染む繊細なバランスに。そして、定番品では両端に施されている留め具を、こちらではあえて1つだけに絞っています。

このことで、よりミニマルかつ洗練された雰囲気に。CLANEのためだけに染め上げた特別な別注カラーも相まって、ナチュラルでどんな服装にも似合いそう。

Image: CLANE×Topologie

さらに、留め具部分にはさりげなくCLANEのチャーム、ストラップアダプターにはCLANEロゴも。このストラップアダプターはケースに挟み込むだけでセットできるから、今使っているケースのまま、幅広いスマートフォンに使いやすいのもありがたい。

凛としたナチュラルな風合いで、もはやアクセサリーのような出立ちのこのスマホストラップ。

CLANE ONLINE STOREとTopologie公式オンラインでは品切れ中。CLANE直営店舗、Topologie直営店舗ではまだ手に入るかも。気になる人は問い合わせてみて。

Source: Topologie