不登校が増え続ける理由は本人のやる気のなさ？それとも授業のつまらなさ？　子どもの本音と学校側の認識がずれている日本の教育現場

「主体性を育てる授業」の名のもと、現実には子どもたちが置き去りにされていないか。台本通りに進む授業や、形だけの実習が現場で行なわれる中、不登校の増加は続いている。教育委員会と子どもの認識のズレから、教育の本質を見つめ直す。



【画像】不登校の子ども



新刊『足型をはめられた子どもたち』より一部抜粋・再構成してお届けする。

実態は教師の作った台本を読み上げるだけ

四国で飛び込み授業をたびたびやらせていただくなかで、県教育委員会の「極端な学力テ

スト重視」という方針が、県内の小学校に伝播していくという様子を目にしました。

そこで複数の学校で行われていた授業形態が、「セルフ授業」です。

何が「セルフ」なのかと言うと、子どもたちが教師に代わって授業を行うことを指します。ただこれは、あらかじめ黒板やホワイトボードに、授業の内容をすべて書いておき、子どもたちがこれに沿って、台本を読むように授業を進めるというもの。

この授業方式については、「教師の一方通行型授業や一問一答型授業ではない」といったメリットが紹介されているようです。しかし、子どもたちが結論まで書いてあるボードを読み上げるだけの授業を見るに、私はこれもまた「学力テストの弊害」のように見えました。

私がこれを目にしたのは、ある小学校で県内外の教師たちも参加しての研究発表会でした。勉強仲間の先生から「授業の県版スタンダードを開発したという校長先生がいる学校があるから見てみませんか」と声をかけられました。

その学校は近隣でも「学力が高い」と評判で、この日も多くの教師や教育関係者がその研究会に訪れていたのでした。キャパシティを考慮して、授業は体育館でも行われました。ところが会場で私は、授業開始前に一瞬錯覚してしまいました。

「もう授業は終わったのかな」と。違いました。授業の内容が最初から板書にすべて書かれていたので、錯覚したのです。先生が最初から台本を作っていて、それを子どもたちが読んでいきます。

「はい、みんなで教科書のここを読みましょう」

「ではこの部分は３人で」

「次はそれぞれひとりで調べてみましょう。時間は３分です」

ちょっと流れに外れることを言うと、子どもたち同士で指摘が始まります。

「そんなこと書いてないから言ってはダメですよ」

担任の先生は参観者の後ろにいます。セリフを読むだけの授業が終わった後、校長先生は「担任は何もしていません」といった様子で胸を張っていました。

「これこそが教室でちゃんと教科を教えることであり、さらに子どもたちが自ら学んでいるものです」と。子どもを型にはめようとする授業の典型でした。順序が決まっていて、発言が決まっていて、それに沿って行うことが絶対的に正しい、という。

PTA総会で飛び交った怒号

この形式の授業をずっと続けていれば、先生だって面白くないはずです。面白くなさそうな先生を見た子どもたちも面白くないもの。参観者としても、見ていて疲れました。しかも、その日の研究授業は、３コマとも同じかたちでした。同じ授業の進め方をどこの小学校でも、どの先生でも同じに、金太郎のごとく作っていく、という教育方針です。それも、子どもたちが理解しているのかどうかにまったく想像が及んでいないように思えました。

この学校の「セルフ授業」の形式は、もともと保護者の方々にとっても好ましくないと映るようで、ある年のＰＴＡ総会では「あれは誰のためにやっているのか？」「学校のためか？ 先生たちのためか？ 子どもたちのためになっていないではないか！」と怒号が飛び交ったこともあるようです。

それでも、この学校のテストの点数は高いのです。山間にあるこの小学校は「一小一中」といって、自治体に小学校と中学校がひとつしかありません。それゆえ学校側も手が回りやすいのか、町の名前を掲げた〝公営学習塾〟を導入しています。学力アップをまず学級での学びを通じて目指す、というよりは放課後の〝塾〟などで勉強している。そういう構造なのでしょう。

私は参観後、小学校に隣接する中学校に行きました。学校側からは「３年生の飛び込み授業をお願いします」と依頼されたのです。私は本来、小学校高学年が専門ですから、中学校だと年齢の若い１年生や２年生の教室に行くイメージもあったのですが、なぜか３年生をやってほしいと言われました。

そこで校長先生にわけを尋ねると、

「小学校のほうは、もう５年生や６年生が毎年（学級）崩壊していて……中学の１、２年生は〝リハビリ〟の時期なんですよ」

外部の人には見せたくないという意味です。

私には、セルフ授業のような型にはめる教育に子どもたちが反発し、それを中学で抑えようとしてまた反発が起きているように見えました。この状況は学校現場での不適切な子どもへの指導の結果であり、これも明らかに教育虐待に当たるのではないかと思います。

適切な教育を受けられないのも教育虐待

学校で起きる教育虐待は、家庭でのものよりもっと範囲が広く、厳しい定義ができると思います。その不適切な指導により、子どもたちが本来受けられるべき教育が受けられないのなら、それは虐待です。私は学校での教育虐待をこう定義します。



「適切な教育を受ける権利を奪い、健全な人間関係を学ぶ機会を提供しない」こと。



つまりは、学校において、子どもの多様性を認めず、型にはめようとする指導を行うこと。自ら考える力がつくコミュニケーション能力を育てずに放置することです。さらには、不適切な指導で子どもを追い詰めること。そして何より、健全な人間として成長する機会を奪ってしまうと危惧しました。



学級崩壊も教育虐待の一環と言えます。子どもの育つ環境は当然さまざまです。公立ならなおさらで、成長する場をつくることも教師の使命でしょう。ところが教師による不適切な指導から、困惑の中で暴れまわっている状況にあり、それを教員が放置しているのなら、教育虐待です。教育を受ける権利を奪い、機会を提供しないのですから。



不登校もまた、学校側が野放しにしてしまうのであれば、教育虐待だと思います。

不登校については、私の活動の本拠地である北九州市のフリースクールの先生にうかがったのですが、もはやそこでは教師が「登校刺激を与えてはいけない」と考えているという話すらあるといいます。子どもたちに対し、学校に戻ろうよ、という刺激を与えてはいけないということです。



話を戻しますと、その県では後日、別の学校で再び「セルフ授業」を目にする機会がありました。ここも同じく、小学校教員を中心とした方々が多く参観に訪れる研究発表会でした。



その学校では、6年生の算数の授業を参観しました。



黒板の前に、その授業の「学習リーダー」という役割に指名された子どもが座っています。「次はこの問題を解きましょう」



そんなふうに子どもが台本どおりに授業を進めていきます。私もその芝居のような光景を頭の中にクエスチョンマークを浮かべながら見ていましたが、その場で参観した他の先生たちもそう感じていたようです。教室は、硬い表情の参観者が醸し出す重い空気が充満していたように思います。

不登校率が2年連続過去最多に

授業も最後のほうになったときのことです。子どもが言いました。



「練習問題を解きましょう」



これに対して、男の担任の先生がこう発言したのです。



「さあ～練習問題、教科書のどこにあるのかな～」



冗談でボケたつもりでした。しかし、真面目な印象の学習リーダーの子が台本を見ながらすかさずこう答えました。



「先生、97ページの5番です」



まるで「あなたが作った台本でしょう？」とでも言わんばかりに。



おそらくその男性の先生も、参観者がいる教室の異様な空気をプレッシャーに感じたのだと思います。たまらず一息入れようとしたら、それが〝だだっスベり〟してしまったのです。



この光景に、私は少し気分が悪くなってしまいました。その後に予定されていた協議会をキャンセル。いったん外の空気を吸うことにしました。



私が欠席したその協議会でも、先のPTAでの意見と同様、



「子どもたちのためになっていないでしょう！」



真っ先にそう意見を述べた教員が、怒って机をたたいて席を立ったそうです。



近い考えの方がいらしたことはある意味、幸いでした。結果的には、このふたつの小学校で、それぞれ保護者と教員の中に「セルフ授業」を見て、これはおかしいと断じた方がいたのでした。

なお、このふたつの小学校の現場の先生方は、日々セルフ授業の準備のために夜遅くまで作業を続けているそうです。「ここで、このセリフを」といった〝台本作り〟をやっているのです。



同県の別の町の学校に行った際には「初任のころからこれが当たり前だと思っているし、教育委員会の指示だから言われるとおりやっている」という話を聞きました。先生が授業中に何もしないのが素晴らしく、子どもたちの主体性を育てるものであると。



教育委員会側が考える、望ましい子どもの型にはまっているかどうか―。はまっていなければマイナス。この点で子どもたちを評価する「減点法」の考え方でもあります。

「教育委員会調査」と「子ども調査」で微妙に異なる不登校の要因

私は授業についての根本的な考え方を「授業観」と呼び、菊池道場のセミナーなどで伝えています。大人が押しつける型よりも、たとえば問いを投げかけたら「元気よく話せたか」「どんな表情で言ったか」「どんな仕草をしていたか」といった学習意欲を重視する授業観であるべきだと思います。



ちなみに、四国のこの県は、不登校率が2年連続で過去最多になっている状況です。セルフ授業との因果関係は定かではありませんが、私は、授業が面白くない、という点は間違いなく不登校の要因のひとつと考えます。



不登校については、全国的な関連調査も毎年のように行われています。文部科学省が2024年に全国の小・中学校の教育委員会を対象に行った調査（「令和6年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について」）では、次の回答が不登校の要因として上位にあげられました。



学校生活に対してやる気が出ない等の相談があった

生活リズムの不調に関する相談があった

不安・抑うつの相談があった

学業の不振や頻繁な宿題の未提出が見られた

一方、子どもはどう感じているのかというと、同じく文部科学省が小・中学生を対象に行った調査（「不登校児童生徒の実態把握に関する調査報告書」令和3年）で、小学生の回答は以下の順でした。



先生のこと（先生と合わなかった、先生が怖かった、体罰があったなど）



身体の不調（学校に行こうとするとおなかが痛くなったなど）

生活リズムの乱れ（朝起きられなかったなど）

きっかけが何か自分でもよくわからない

友達のこと（いやがらせやいじめがあった）



学校側は「学校生活に対してやる気が出ない」「学業の不振」などの相談があったと回答し、子どもの側は不登校理由を、先生のことや意欲の低下が原因である、と答え、双方の調査結果は（微妙に）違っています。



学校や授業が面白くないのに、学力アップばかり求められる子どもたち、という光景をこの10年間、日本全国で幾度も目にしました。結局は、学校よりも家が楽しいのです。

文／菊池省三 写真／PhotoAC

『足型をはめられた子どもたち』（講談社）

菊池省三

2026/4/9

1,210円（税込）

240ページ

ISBN： 978-4065404720

【大事に育ててきたわが子がなぜ? どうして子どもが小学校で壊れていくの? 子どもはどうすれば成長するの? その疑問への回答と解決策!】



NHK「プロフェッショナル 仕事の流儀」、日本テレビ系列「世界一受けたい授業」などで、崩壊した教室を立て直す授業が紹介され大反響を呼んだ、菊池省三先生のコミュニケーション教育。子どもの生きる力を伸ばすメソッドへの支持は拡がり、講演や研修会は年間250回に及んでいます。

現役を引退し、教師の指導者として全国の小学校に招かれ、10年のあいだに行った飛び込み授業(示範授業)は3000時間超。各地の教室をもっともよく知る教育者です。

そこで出合ったのが「机の下の足型」に代表される子どもを「型にはめる教育」。

今子どもたちの現状は、不登校が44人に1人、暴力行為やいじめも過去最多。一方の教師も、精神疾患で休職する人数が過去最多を更新し、なり手不足が進んでいます。



子どもの98%が通う公立小学校で、学習意欲を上げさせたり、事態を改善させたりするために対症療法として行ってしまいがちな「型にはめる」教育が、悪いサイクルとなっています。



本書では、公立小学校の現状を知っていただき、その解決策として荒れた子どもたちを変えてきた菊池先生のコミュニケーション教育を紹介。たとえば学習意欲は、型にはめなくても、子どもの内面が成長すれば増すことがよくわかります。

保護者のみなさんにとっても、子育てについての認識が180度変わる「ほめ方」や「叱り方」「語彙の増やし方」「考える力のつけ方」など、子どもを社会に送り出すために、家庭でできる実践法をお伝えします。



第1章 足型をはめられた子どもたち――学校における教育虐待

第2章 なぜ、コミュニケーション教育で子どもは成長するのか

第3章 今風と昔風の学級崩壊――立て直し請負人による飛び込み授業

第4章 コミュニケーション科の学びとは? その効果とは?

第5章 堀之内くんと学級の2年間――集団の中で個を育てる

第6章 家庭でもできる菊池式実践法――子どもを「眺める」から始める