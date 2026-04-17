ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した、“りくりゅう”こと三浦璃来（24、木下グループ）と木原龍一（33、木下グループ）が17日、自身のSNSで引退することを発表した。

SNSを通じ、木原と三浦は連名で「この度、三浦璃来と、木原龍一は今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました」と報告した。今後は「これからもペアを、日本の皆様にもっと知っていただけるよう、新しいことに2人で挑戦していきます」としている。

ミラノ五輪後に日本記者クラブで行われた会見で木原は「オリンピックが終わってから忙しくて自分と向き合う時間もなかったですし、2人でもしっかり話す時間がなかったので、正直なところ今本当にわからない」。三浦は「木原選手が引退するときは、私も一緒に引退するときだとお話させていただいたので、私が違う人と組んでまた続けるっていうのは、もう絶対ない」と話していた。

【コメント全文】

この度、三浦璃来・木原龍一は今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました。

チーム結成当初から応援してくださった皆様、本当にありがとうございました。

私たち「りくりゅう」は、たくさんの方々に支えていただきながら競技活動を続けてくることができました。

困ったときには、いつもそばで手を差し伸べてくださる方々がいました。

その一つ一つの支えが、私たちを強くし、ここまで歩んでくる原動力になりました。

また、木下グループ様をはじめ全てのスポンサ一の皆様、そしてどんなときも寄り添い続けてくれた家族や友人にも心から感謝しています。

そして、これまで支えてくださった Brunoコーチ、コーチングチームの皆様には、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

いつも私たちをじ、ポジティブに導いてくださり、ありがとうございました。

喜びや悔しさを皆様と分かち合いながら、共に歩んできた時間は、私たちにとってかけがえのない宝物です。

これまで経験してきたすべての出来事や出会い、そして応援してくださった皆様への感謝の気持ちは、これから先もずっと忘れません。

競技人生には区切りをつけますが、私たちはやり切ったという気持ちでいっぱいで、悔いはありません。これまでのすべてが誇りであり、大切な財産です。

これからもペアを、日本の皆様にもっと知っていただけるよう、新しいことに2人で挑戦していきます。

今後とも温かく見守っていただけたら嬉しいです。

長い間、本当にありがとうございました。

三浦璃来・木原龍一