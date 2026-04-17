Ｊ２北海道コンサドーレ札幌を運営するコンサドーレは１６日、創設３０周年を迎えた。１９９６年にクラブが誕生した翌９７年、法政大からＧＫとして加入した赤池保幸現ＧＫコーチ（５１）が、ここまでを振り返った。

赤池コーチは札幌での生活が３０年目と、クラブに最も長くいる人物になる。生まれは静岡。北海道を訪れたのはオファーが届き、練習参加した９６年が初めて。「まさかこんなにいるとは思わなかった」と笑う土地で結婚もし、生まれた娘は中１になった。１５年には他クラブからオファーも届いたが、札幌を離れずに来た。「色んな人が周りにいて、ここでやりたいなと思わせてくれたのが大きかった」と思い返した。

９９年から下部組織を指導。当時の練習場があった栗山町に日々通った。０７年からトップのＧＫコーチとなった。その後も３度の昇降格を経験した。酸いも甘いも味わった中、最も印象深い思い出は、２０１８年の最終・広島戦になる。ペトロヴィッチ監督就任１年目、勝てばクラブ初のＡＣＬ出場の可能性があったが、２―０リードから追い付かれ、引き分けに終わった。「片手は届いたけど届かなかったという悔しさを経験してるんで。どうしてもあそこに行きたくて。今ももがいてるんだけど」。無念さを交えながら、そう当時を思い返した。

ＪＦＬから始まったクラブは着実に成長を遂げた。その歩みを見ているからこそ、赤池コーチは現状打破を心に誓う。「クラブもすごく大きくなってるし、しっかりオーガナイズされた会社になっている」。そう口にした上で「今はクラブが過渡期に入っているというか、本当に正念場だと思っています。ドームであれだけ人が入らないのも心配だし」と、直近２試合の観客数が１万人に満たないことも危惧している。

その流れを断ち切るには結果が必要なことは、重々分かっている。「点を取られても取り返すサッカーが今はできていない。悪いサイクルを何とか変えたいなと。昔は守備的だったが、今の札幌は攻撃的というマインドに変わってきた。そこをクラブが根付かせてくれた分、発展させていきたい」。昨季から担当するＧＫの呼び方をＧＰ（ゴールプレーヤー）としたのもその表れ。「僕らのキーパーは守るだけじゃない。しっかり攻撃に参加して、攻撃的サッカーの一端を担うのが役割」。起点となる働きを期待する。

理想に近付けるべく、フロントに働きかけ続け、今季からＧＫコーチは２人体制となった。ふくらはぎを肉離れしてもボールを蹴り続ける先に見据えるのは、自身４度目の昇格。「札幌のサポーターの温かさは昔から変わらない。ただ温かく見守ってくれる分、僕らは責任を持って結果で恩返ししないと」。２６〜２７年シーズンでの躍進へ、３０周年を迎え、赤池コーチは改めて気持ちを高ぶらせた。（砂田 秀人）