ムード歌謡グループ「純烈」の酒井一圭（50）、白川裕二郎（49）、後上翔太（39）が16日放送のBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」（木曜後10・00）に出演。グループがピンチに陥った時に励ましてくれた大物芸能人を明かした。

2018年にグループ結成から11年で悲願の「第69回NHK紅白歌合戦」に初出場。しかし約10日後の19年1月11日、メンバーの友井雄亮さんのトラブルが一部週刊誌で報じられ、友井さんが会見でグループ脱退と芸能活動引退を表明。残された4人で活動を続けた。

酒井は「メンバーがスキャンダルでやめたりとか、色々あったんですけど」と言い、女優の飯島直子から「大変だったでしょう」と言われると「大変。もう終わったと思ったね」と言いながらも「でも、あそこで終わってたまるかよと思って。で、さらにファンの皆さんも“やめるな、4人で頑張れ”みたいな」と言ってくれたと語った。

また「芸能界って、足の引っ張り合いかなと思いきや、あの時、色んな方が番組呼んでいただいて。それで2度目の紅白につながったので、あれがやっぱり転機で。“ああ、凄い世界やな”って言うか、有難いなと思いましたね」と語った。

特に、ビートたけしについて「東スポで表彰状くれたりとか。何か本当にあたたかかくて」と振り返った。表彰状そのものについては、騒動をいじった「ボケなんですよ」と言いながらも「ちょっとオフな雰囲気になった時に、“あんちゃんたちよお、俺たちの同級生の女の子たちをよお、元気づけてくれて有難うなあ、頑張れよ”って言ってくれたんです」と明かすと、白川も「本当に励みになりました」とうなずいていた。