エプソン所属の女子プロゴルファー吉田優利（25）は4月12日に自身のInstagramを更新し、女子プロゴルファーの古江彩佳（25）らとカリフォルニアディズニーを訪れたことを報告した。

【画像】36歳女子ゴルファー、ラフなブラトップの“へそ出し”姿を公開し肉体美に反響 「筋肉すごい」「スイングよりスタイルに目が」

投稿では、グランドキャニオンからロサンゼルスへ飛んで合流したことや、ディズニーランドとディズニー・カリフォルニア・アドベンチャーの両パークを14時間、約3万歩かけて満喫した1日を振り返っている。

公開された写真では、青空の下、ディズニーランドの城を背に2人が並んで腰掛け、笑顔で腕を大きく上げてポーズを決めている。鮮やかなイエローのコーディネートの吉田と、黒の羽織りにショートパンツを合わせた古江の装いが映え、思いきりはしゃぐ空気がそのまま伝わる1枚だ。投稿文では、古江が園内を案内しながらリードしてくれたことへの感謝もつづられており、仲の良さがにじむ内容となっている。

【画像】カリフォルニアディズニーを満喫する吉田と古江（画像は吉田優利公式Instagramより引用）

24.9万人超のフォロワーを抱える吉田の投稿には、1.4万件を超える「いいね！」が集まるなど、カリフォルニアディズニーを満喫した仲良しショットに多くの反応を集めている。