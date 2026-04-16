街に焦点を当てる人気のバラエティ番組「出没！アド街ック天国」の2026年4月18日(土）放送では、東京品川区の「大井町」を取りあげます。JR京浜東北線・東急大井町線・りんかい線の3路線が交差し、鉄道の車両基地がある「鉄道の街」大井町駅前では、JR東日本が進め2026年3月末に開業した大型複合施設「OIMACHI TRACKS（大井町トラック）」がオープン。古くからあるディープな飲み屋街の魅力と、最新スポットが共存する姿が大きな話題になっています。

大規模開発で街がどう変わったか？注目の大井町駅周辺

番組では、新しくできた山手線の車両基地夜景ビュースポットや出張族がととのう行列サウナ、元精肉店で安ウマ惣菜が楽しめる“せんべろ”、メニュー多すぎのフグ＆うなぎ店などが紹介されるといいます。

出没！アド街ック天国【大井町】新ランドマーク完成！ディープ横丁残る街が大変貌！

4月18日(土) 夜9:00〜9:54、テレビ東京系列

◆出演

【司会者】井ノ原快彦、中原みなみ(テレビ東京アナウンサー)

【レギュラー出演者】峰竜太、薬丸裕英、山田五郎

【ゲスト】真壁刀義、大島由香里

内容：新スポットで山手線の車両基地夜景ビュー、出張族がこぞってととのう☆行列のサウナ、ハリウッドスターふらっと来店!?立ち飲み、元精肉店で安ウマな惣菜で“せんべろ”♪、イノッチ思い出の焼肉！ヴィクトリー塩焼など

（詳しくは、番組のWebページをご覧ください）

鉄道の記憶を継承する「デザイン」と「街の連続性」

大井町は古くから「鉄道の街」として親しまれてきました。「OIMACHI TRACKS（大井町トラック）」に隣接すのはるJRの東京総合車両センターで、車両基地の山手電車区と車両工場の大井工場が合併して発足しました。

広場「CROSS PLAZA」、奥が車両基地になっています

大井町トラックスには、そんな鉄道風景を堪能することができるスポットが、数多く設けられています。

（参考）【3/28開業】ホテルメトロポリタン 大井町トラックスに潜入！ 圧巻の車両基地ビューと食堂車風レストラン、地上100メートルのバーもレポート https://tetsudo-ch.com/13025194.html

山手線車両がこんなに近くに

大井町トラックスでは、鉄道とともに歩んできた歴史を、デザインとして街の中に取り入れています。ビジネスタワー1階の交通広場には、東京駅開業の翌年である大正4年に建設されたレンガ車庫の壁面の一部（約40メートル）が移設・保存されています。

旧大井工場や山手線車両基地がある「鉄道の街」大井町ならではのスポット

グリーンのスチール扉は、創建時から11層も塗り重ねられていたそう。

トレインビューの「トラムサウナ」

「トラムサウナ」は路面電車（トラム）の車内をモチーフにしたという内装のサウナです。

路面電車の車内を再現している「トラムサウナ」(男性用）

吊り革や座席があり、座席のボタンを押すと蒸気が立ち上がる仕掛けがあります。また、サウナから車両基地を眺めることもできます。

トラムサウナ入り口のロゴとトラムサウナから見える車両基地

小さな飲食店などがひしめく街を再現した通り

大井町トラックスのオープンモールの作りは、これまでの大井町の特徴であった狭い路地に飲食店がひしめく「ディープな横丁文化」を否定するのではなく、最新のビルからそのまま街の賑わいへとつながるような歩行者ネットワークとして形成されています。

大井町トラックス内の通路のイメージ（画像：JR東日本）

空が見えるオープンな空間内に、左右に分かれた通路が、2階〜4階レベルまで複合的に連なる様子は、小さな路地が複数あるように感じられ、他のただビルを建てましたという感じではない解放感を与えています。

（参考）【3月28日開業】大井町の新名所「OIMACHI TRACKS」にアトレによる新次元の食空間誕生！ 新業態グルメや限定パンなど注目スポットをレポート https://tetsudo-ch.com/13025370.html

4階からの景色。エスカレーターを降りると駅の改札がある3階レベルへ

新旧がシームレスにつながることで、大井町特有の「歩いて楽しい」雰囲気がさらに増幅されたように感じることができます。

公園TRACKS PARKや、こちらからは東急大井町線の電車も眺められます

芝生のある公演に通路が続いています。隣には品川区役所が整備されます。

芝生のある公園「TRACKS PARK」

今までは建物などで見えなかった、東京総合車両センター・車両基地を上から見下ろせるのは、大井町の中では珍しい風景になっており、そこから区役所方面の公園へつながるのも新しい感覚です。もちろん、魅力的な飲食店やショップ、映画館までが揃っていますので、この周辺だけで十分に楽しめます。

大井町が行きたくなる目的地へ進化！

今回の再開発による最大の変化は、大井町の立ち位置が、「便利な通過点」から「滞在すべき目的地」へとアップグレードされたという点にあります。

これまで大井町は、品川、羽田空港、お台場、自由が丘といった人気エリアへのアクセスが抜群な「住むのに便利な街」という評価が主流でした。しかし大井町トラックスの誕生により、最新のホテルや洗練された商業施設、そして広大な公園が駅前に揃うことで、わざわざ大井町に「行く」理由が生まれたといえます。

車両基地が間近に見えるテラスも

このプロジェクトにより、駅直結の利便性はそのままに、働く・暮らす・泊まるが一体となった新たな拠点が誕生しました。大井町トラックスが開業してから、筆者も何度か足を運んでいますが、まだどこも込み合っており、大井町にこんなに人が居るんだという印象です。

再開発によって、また一つ東京に新しい魅力的な拠点が誕生しました。ディープな飲み屋街の良さを残しつつ、洗練された最新施設が融合する大井町は、より多くの人が集まる活気ある街へと進化することでしょう。

（画像：鉄道チャンネル編集部）

鉄道チャンネル編集部

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