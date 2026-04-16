「ブリ」にも値上げの波　エサの「魚粉」輸入価格上昇、中東情勢悪化で輸送滞る　ラーメン店の「だし」にも影響

輝くようなぶりの切り身をアツアツのだしにくぐらせて味わうひと品「ぶりしゃぶ」です。

東京・墨田区にあるぶりしゃぶ専門店「ぶりしゃぶ 大吟上」では養殖ぶりの仕入れ値高騰を受け、メニューの値上げに踏み切りました。

ぶりしゃぶ 大吟上・山下智料理長：

1人前300円値上げしました。去年は3200円だったのが今年は3500円。

「ぶりしゃぶ 大吟上」では、“愛媛・宇和島産のブランド養殖ぶり”を仕入れていますが、仕入れ値は2025年に比べ、1kgあたり500円から600円アップ。

値上がりの理由は、海外における養殖ぶりの需要の高まりだといいます。

ぶりしゃぶ 大吟上・山下智料理長：

海外の方にだいぶ流れてしまった。去年は夏場に（入荷が）ストップして。

そして、もう1つの要因は養殖魚の餌に使う「魚粉」の値上がりです。

商社の兼松によりますと、主な生産国であるペルー産魚粉の輸入価格は4月に入り、1トンあたり日本円で約44万円と1年前の1.7倍ほどに上昇。

これは魚粉の原料となるイワシの漁獲量減少や円安の影響などによるものです。

また、輸入先のひとつであるオマーンでは、中東情勢の悪化により海運が混乱し、魚粉の輸送が滞っているといいます。

東京・大田区にある人気ラーメン店「ラーメン大木戸」では、スープの調理に欠かせない「あごだし」に魚粉パックを使用していますが、その仕入れ値も上がっているといいます。

ラーメン大木戸・渕上勝吾店主：

（1kg）1200円だったのが1600円程度。なるべくお客さんに負担させないように対策としてどうやっていくか検討して。

物価高によって他の食材の仕入れ値も上昇し、店は半年前にラーメンの価格を100円値上げしたばかりということもあり、店はできる限りこの価格を維持したいとしています。