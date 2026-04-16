「日経225オプション」5月限コール手口情報（16日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、16日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
楽天証券 5( 5)
SBI証券 6( 4)
マネックス証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 167( 167)
三菱UFJ証券 100( 100)
バークレイズ証券 20( 20)
BNPパリバ証券 16( 16)
みずほ証券 10( 10)
野村証券 10( 10)
松井証券 6( 6)
SBI証券 13( 5)
三菱UFJeスマート 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
楽天証券 4( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯5万9875円コール
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万9625円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
SBI証券 3( 3)
JPモルガン証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 2( 0)
◯5万9375円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 6( 6)
ABNクリアリン証券 6( 6)
◯5万9250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
JPモルガン証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
楽天証券 5( 5)
SBI証券 6( 4)
マネックス証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 167( 167)
三菱UFJ証券 100( 100)
バークレイズ証券 20( 20)
BNPパリバ証券 16( 16)
みずほ証券 10( 10)
野村証券 10( 10)
松井証券 6( 6)
SBI証券 13( 5)
三菱UFJeスマート 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
楽天証券 4( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万9625円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
SBI証券 3( 3)
JPモルガン証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 2( 0)
◯5万9375円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 6( 6)
ABNクリアリン証券 6( 6)
◯5万9250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
JPモルガン証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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