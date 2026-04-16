ホロライブ・博衣こより、料理配信で本格カレーに挑戦 仲良しホロメンからの評価は「星2つ！」
「ホロライブ」所属のVTuber・博衣こよりさんが、16日までに自身のチャンネルで料理配信を実施。本格的なカレー作りに挑戦し、審査員として駆けつけた5期生・雪花ラミィさんに振舞った。
【動画】博衣こよりさんが本格カレーに挑戦する料理配信
今回こよりさんが作ったのは、市販のルーを使わない無水スパイスカレーで、鶏肉やトマト、玉ねぎなどオーソドックスな具材に加え、パプリカ、ズッキーニ、茄子と夏野菜も用意。
火が通った具材たちにクミン、コリアンダー、ターメリック、ガラムマサラ、チリペッパーなど様々なスパイスで味をつけていく彼女を見たラミィさんは「量多くね？ こわ！」と不安そうで、チャット欄でもリスナーから「闇鍋」「流石に知らんよ？」「ハラハラする」といった声が上がった。
さらにここから、隠し味としてチョコレートやシナモン、マヨネーズも入り、ついにカレーが完成。実食したこよりさんは「めっちゃ美味しい！ これはお店で出しても間違いない！」と太鼓判を押すが、一方のラミィさんは「カレーかカレーじゃないかと言われたらカレー。（3段階評価で）星2つ！」というジャッジになった。
この配信を見たファンからは「テンションの差よｗ」「カレーは辛くなかったけど、雪花さんのコメントが辛口だった」「なぜ料理初心者ほどオリチャーを発動してしまうのか」「やっぱり日本メーカーのカレールーは偉大なんだね」などの反響が集まっている。
引用：YouTubeチャンネル「Koyori ch. 博衣こより - holoX -」
【動画】博衣こよりさんが本格カレーに挑戦する料理配信
今回こよりさんが作ったのは、市販のルーを使わない無水スパイスカレーで、鶏肉やトマト、玉ねぎなどオーソドックスな具材に加え、パプリカ、ズッキーニ、茄子と夏野菜も用意。
火が通った具材たちにクミン、コリアンダー、ターメリック、ガラムマサラ、チリペッパーなど様々なスパイスで味をつけていく彼女を見たラミィさんは「量多くね？ こわ！」と不安そうで、チャット欄でもリスナーから「闇鍋」「流石に知らんよ？」「ハラハラする」といった声が上がった。
この配信を見たファンからは「テンションの差よｗ」「カレーは辛くなかったけど、雪花さんのコメントが辛口だった」「なぜ料理初心者ほどオリチャーを発動してしまうのか」「やっぱり日本メーカーのカレールーは偉大なんだね」などの反響が集まっている。
引用：YouTubeチャンネル「Koyori ch. 博衣こより - holoX -」