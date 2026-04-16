&TEAM Kの凛々しい眼差し＆ダーク衣装の9人が魅せるシンクロ美しいパフォーマンスが大反響！「ビジュ最強」「完成度高すぎ」の声

【動画】&TEAMメンバーが揃いのダーク衣装で踊る圧巻ダンス／熱気伝わる集合ショット／「We on Fire」MV

&TEAM（エンティーム）のSNSが更新。アルバムショーケース会場で披露された「We on Fire」のダンス動画が公開され、メンバーのシンクロが美しいパフォーマンスと抜群のスタイルに注目が集まっている。

■&TEAM、臨場感溢れる「We on Fire」ダンス動画公開

&TEAMは、4月21日にリリース予定の3rd EP『We on Fire』の発売を記念したショーケースを開催。会場に集まった多くのファンを前に、最新曲の初披露を含むパフォーマンスやトークセッションなど、多彩なプログラムで魅了した。

今回公開されたのは、そのステージ上で披露されたタイトル曲「We on Fire」を踊るダンス動画。同曲は4月13日にMVが公開され、すでに再生回数は1600万回を突破している（4月16日14時現在）。

メンバーは、抜群のスタイルが際立つダークカラーで統一した衣装姿で登場。まずはK（ケイ）がカメラに向かい、凛々しい眼差しで歌いかけるシーンからスタートし、YUMA（ユウマ）、HARUA（ハルア）、TAKI（タキ）とともにキレのあるダンスを披露する。

続いて、NICHOLAS（ニコラス）を先頭に、EJ（ウィジュ）、FUMA（フウマ）、JO（ジョウ）、MAKI（マキ）へとカメラが移動。中央で合流すると、力強く手を上げるメンバーの動きに合わせてカメラも天井へと引き上げられ、まるでショーケースの客席から見ているかのような臨場感あふれる映像に仕上がっている。

SNSでは「パフォーマンスも顔も衣装もすべて完璧」「中毒性ある曲とダンスが最高」「ダンスめちゃくちゃかっこいい」「移動のスムーズさがすごい」「完成度高すぎ」といった声のほか、「ショーケースお疲れ様！」「配信組だけど、かっこよくて面白すぎて最高でした！」など、多くの反響が寄せられている。

■ショーケースでの熱気伝わる集合ショットも公開

なお、グループの公式Xでは、リリースに向けた意気込みが感じられるショーケースでの集合ショットも公開されている。

■&TEAM 「We on Fire」Official MV