波田陽区、“石油王”と呼ばれた過去の最高月収を告白 お金を借りに…知り合いが自宅前で待機していたことも
お笑い芸人の波田陽区が16日放送のフジテレビ系『ぽかぽか』（前11：47）に生出演。過去の“天狗”エピソードを明かした。
【写真】「よっしゃ！」“水谷隼”になりきって勝利を祝福する波田陽区
この日番組では、過去に天狗になっていた芸能人を当てるクイズ企画が行われ、その波田は天狗のお面をしてスタジオ出演した。ギター侍で一世を風靡した当時の最高月収は2800万円、月の飲み代は600万円など、売れっ子ならではの豪快な日々を送っていたことが明かされた。
また当時は芸人仲間を引き連れて、値段のない寿司店や高級焼き肉店に行き、「一晩で2、30万は使っていましたね」と回顧。そして、付いたあだ名は“石油王”だったという。さらにお金を安易に貸すため、「天狗銀行」と呼ばれていたと明かし、知り合いがお金を借りるため自宅やテレビ局で自身を待っていたと語った。その結果、「総額500万くらいは貸しています」と豪語し、共演者を驚かせた。
その中で、200万円を貸した人物からは未だに返済がないといい「貸したお金は帰ってこないと。人生勉強になりますので、学びましたね」と反省を口にした。
【写真】「よっしゃ！」“水谷隼”になりきって勝利を祝福する波田陽区
この日番組では、過去に天狗になっていた芸能人を当てるクイズ企画が行われ、その波田は天狗のお面をしてスタジオ出演した。ギター侍で一世を風靡した当時の最高月収は2800万円、月の飲み代は600万円など、売れっ子ならではの豪快な日々を送っていたことが明かされた。
その中で、200万円を貸した人物からは未だに返済がないといい「貸したお金は帰ってこないと。人生勉強になりますので、学びましたね」と反省を口にした。