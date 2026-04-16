本木雅弘、菅田将暉、吉高由里子、宮舘涼太ら、『黒牢城』相関図＆謎が深まるキャラクター新カット＆解説映像解禁
本木雅弘が主演を務める黒沢清監督の最新作『黒牢城（こくろうじょう）』より、人物相関図、謎が深まるキャラクターカットが解禁。城内で起こる連続怪事件の概要を追った“黒牢城の5つの謎”解説映像も到着した。
【写真】本木雅弘、菅田将暉、吉高由里子、宮舘涼太ら、『黒牢城』キャラクターカットギャラリー
本作は、城という密室で起きる殺人と連続する怪事件の謎に、城主と囚われの天才軍師が挑む戦国心理ミステリー。原作は、累計発行部数45万部を突破し、第166回直木賞と第12回山田風太郎賞をダブル受賞した米澤穂信の同名小説。
主演に本木雅弘を迎え、菅田将暉、吉高由里子、青木崇高、宮舘涼太、柄本佑、オダギリジョーといった映画界を代表する豪華キャストが集結。さらに、ユースケ・サンタマリア、吉原光夫、坂東龍汰、荒川良々、渋川清彦、渡辺いっけいら実力派俳優も顔をそろえる。メガホンを取るのは黒沢清監督。本作が黒沢監督にとって初の時代劇となる。なお、本作は5月12日（現地時間）より開催予定の第79回カンヌ国際映画祭にて、「カンヌ・プレミア」（Cannes Premiere）部門への正式出品が決定している。
このたび解禁された「人物相関図」では、信長に謀反を起こして籠城する孤高の城主・荒木村重（本木雅弘）を中心に、村重によって地下牢に幽閉された敵方の天才軍師・黒田官兵衛（菅田将暉）、村重の良き理解者であり心の支えである妻・千代保（吉高由里子）、そして彼らを取り巻く“クセ者”ばかりの人物たちが集結。
城内で起きた“密室殺人”を皮切りに、次々と起こる不可解な“怪事件”。村重に忠義を示す腹心・荒木久左衛門（青木崇高）や、乾助三郎（宮舘涼太）、密偵として暗躍する郡十右衛門（オダギリジョー）など、“全員、容疑者”となった城内の家臣たちの複雑な対立関係や、城外で村重を追い詰める信長軍の姿も映し出され、謎に包まれた重要キャラクターたち一人一人が見せる、疑心暗鬼に満ちた表情が確認できる。
また、新たなキャラクターカットでは、真相を解き明かすため地下牢を訪れた村重と、鎖に繋がれた官兵衛が真剣な眼差しで見つめあう様子ほか、籠城の行く末を案ずるような表情の千代保、凛とした佇まいで前を見据える助三郎や、密偵として不穏な空気をまとう十右衛門、鋭い眼光を放つ久左衛門、さらには村重からの取り調べに答える事件の目撃者・雑賀下針（柄本佑）や剣豪・秋岡四郎介（ユースケ・サンタマリア）など、それぞれの胸に秘めた野心や疑念が垣間見える緊迫の瞬間が収められている。
併せて解禁となった“黒牢城の5つの謎”解説映像では、城内で起こる連続怪事件の概要が明らかとなり、壮大な物語の全貌を予感させる。
「第一の謎：少年の密室殺人」をすべての始まりに、「第二の謎：変貌した敵将の首」「第三の謎：殺された僧侶」「第四の謎：消えた村重の名器」、そして「第五の謎：暗躍する裏切者の存在」とは？ 果たして、事件の影に潜む、黒幕の正体は誰なのか―。
映画『黒牢城』は、6月19日より全国公開。
【写真】本木雅弘、菅田将暉、吉高由里子、宮舘涼太ら、『黒牢城』キャラクターカットギャラリー
本作は、城という密室で起きる殺人と連続する怪事件の謎に、城主と囚われの天才軍師が挑む戦国心理ミステリー。原作は、累計発行部数45万部を突破し、第166回直木賞と第12回山田風太郎賞をダブル受賞した米澤穂信の同名小説。
このたび解禁された「人物相関図」では、信長に謀反を起こして籠城する孤高の城主・荒木村重（本木雅弘）を中心に、村重によって地下牢に幽閉された敵方の天才軍師・黒田官兵衛（菅田将暉）、村重の良き理解者であり心の支えである妻・千代保（吉高由里子）、そして彼らを取り巻く“クセ者”ばかりの人物たちが集結。
城内で起きた“密室殺人”を皮切りに、次々と起こる不可解な“怪事件”。村重に忠義を示す腹心・荒木久左衛門（青木崇高）や、乾助三郎（宮舘涼太）、密偵として暗躍する郡十右衛門（オダギリジョー）など、“全員、容疑者”となった城内の家臣たちの複雑な対立関係や、城外で村重を追い詰める信長軍の姿も映し出され、謎に包まれた重要キャラクターたち一人一人が見せる、疑心暗鬼に満ちた表情が確認できる。
また、新たなキャラクターカットでは、真相を解き明かすため地下牢を訪れた村重と、鎖に繋がれた官兵衛が真剣な眼差しで見つめあう様子ほか、籠城の行く末を案ずるような表情の千代保、凛とした佇まいで前を見据える助三郎や、密偵として不穏な空気をまとう十右衛門、鋭い眼光を放つ久左衛門、さらには村重からの取り調べに答える事件の目撃者・雑賀下針（柄本佑）や剣豪・秋岡四郎介（ユースケ・サンタマリア）など、それぞれの胸に秘めた野心や疑念が垣間見える緊迫の瞬間が収められている。
併せて解禁となった“黒牢城の5つの謎”解説映像では、城内で起こる連続怪事件の概要が明らかとなり、壮大な物語の全貌を予感させる。
「第一の謎：少年の密室殺人」をすべての始まりに、「第二の謎：変貌した敵将の首」「第三の謎：殺された僧侶」「第四の謎：消えた村重の名器」、そして「第五の謎：暗躍する裏切者の存在」とは？ 果たして、事件の影に潜む、黒幕の正体は誰なのか―。
映画『黒牢城』は、6月19日より全国公開。