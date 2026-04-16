イラスト：飯田ともき

4月6（月）から4月13日（月）まで実施したアンケート、「スマホカメラは何眼？」の回答編です。

選択項目 投票数 1眼 123 2眼 278 3眼 369 4眼以上 49 合計 819

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お寄せいただいたコメントを一部抜粋して掲載します。

1眼

2眼

3眼

4眼以上

写真はカメラで撮影しますから。 複眼のスマホ（iPhone）は高い。 1年前は3眼でしたが、いつもなにかしらカメラを持ち歩いているのでスマホのカメラスペックにさほど意味がなく、スマホ買い替えを機にシンプルにしました 必要ないし複眼だと見た目もキモイ スマホのカメラは使わないので、最小限の機能で十分。 スマホのカメラはあくまで記録用と割り切っているので。 スマホのカメラはサブ、ないし緊急用の位置付けなので。（一方でスマホより画素数の少ないデジカメも現役で使用しています） iPhone SEだから1つ目小僧。だけどいつもコンデジ持ってるから二次元コード読み取り専用機ですわ 9年間機種変してないので ガラケーです ほぼ全てをミラーレスで撮り、スマホでは殆ど撮らないので聞かれて初めて確認した。今後も１つで十分。 カメラロールにある写真の大半がカメラ専用機からの写真だったので、iPhone Airに機種変更して機材の軽量化を行いました。カメラもスマホも軽いは正義です！エントリーモデルでも2眼ということに、時代の流れを感じずにはいられませんでした（なお、スマホのカメラ機能を一切使っていません）。 別に困ってることもないので、1眼でも良いくらい 集合体恐怖症のためレンズが多いと気持ち悪くなるから。 本当は50mm相当の標準レンズも欲しい。ミドルレンジなので超広角と広角のみしかない。デジタルズームでなんとか。 外観上3眼なのに実は1つはカメラじゃなかった。そういう機種多そう。 集合写真用の広角レンズと風景用の超広角レンズがあれば充分だから。望遠で捉える相手には手ブレ防止がしっかりしているとはいえホールディングしにくい板状筐体を両手で挟む様に持ってフレーミングし、場合によっては画面をタップして撮影するのは苛立ちが大きく、それ用にカメラを持参します。 pro は高いです。 AQUOS R8、多眼は重視しませんでしたが、カメラ好きの性かLeica監修というキャッチコピーに惹かれました。写りも好みで52mmのレンズフィルターを取り付け出来るのもまた面白い。 たまたま選んだ機種に付いていた 背面にレンズなんて1つもない方が意匠的にすっきりして好みだが、そのような過激派向けの選択肢は（手頃なコンシューマー機には）ないので仕方なく2眼モデルを選びました。 高いから2個が限界なオレ スマホよりカメラにコストをかけたいので、スマホはミドルで充分とにかくXperiaの最上位機種を買うと決めています デジタルズームが嫌いなので、極力16mm、24mm、100mm前後の望遠,の3眼カメラを使ってます。まあ結局24mm以外はほぼ使わないけどね。 り、理由？？ アナログイヤホンジャック付きでストレージ512GBでおサイフケータイついてるの選んだら消去法でXperia1Ⅴに。カメラで選んでないですがストレージ大容量選ぶと勝手にこうなるのが今のスマホですね。 超広角、広角、望遠 でもメモ代わりの写真しか撮らないんですよね iPhoneのフラッグシップしか使わないため ズームを使った動画を綺麗に残したいため。 望遠レンズが使えることを念頭に選んだので、結果的に3眼になった（iPhone 16 Pro）。 3眼あればだいたいOK、のはずですが、今朝あまりに美声のウグイスが高いところに居たので思わず動画に収めました。こう言う時、たまーにですけど「換算200～600mm」が普通に撮れるとなー」などと欲張りになったりします。ちなみにiPhoneです。 Xperiaにした理由はT*ですが，Xperia1にしたのは3眼目に超広角が付いていたから。スチルではブルーインパルスのお絵かきの演目で，他ではビデオでも活躍，当たりでした。 花火など下手くその一眼で撮るより簡単で楽に綺麗に撮れます。ガラケー時代のような◯◯に特化！ という携帯がまた流行ってくれると面白みもあるんでしょうけどねぇ……。パナソニックのLUMIX CM10のようなスマホの復活を楽しみにしています。理由ですか！？買ったスマホに付いてただけです。ちなみに殆ど使ってません 携帯電話というよりカメラだから 綺麗な写真を撮りたいから カメラ性能はスマホを選ぶ時の重要なポイントです。 望遠が強いが75mmなどのポートレートでも別のレンズで威力を発揮してくれて様々なシーンで使いやすいから。