毎熊克哉主演『見えない娘』8.28公開 メインビジュアル＆場面写真＆特報映像解禁
毎熊克哉が主演する映画『見えない娘 THE INVISIBLES』の公開日が8月28日に決定。あわせてメインビジュアルと場面写真3点、特報映像が解禁された。
【動画】映画『見えない娘 THE INVISIBLES』 特報映像
本作は、『MONDAYS／このタイムループ、上司に気づかせないと終わらない』『大きな家』を手掛けた竹林亮監督の最新作。
とある島で、父・星野学（毎熊克哉）と、三姉妹である風子（近藤華）、音々（矢山花）、ひかり（鈴木凜子）はひそやかに暮らしている。それは、末っ子のひかりが透明人間という秘密があるから。東京の祖母・砂川エリ子（余 貴美子）が入院したという知らせを受け、心配性の父と、娘たちは東京への旅に出ることになる。
解禁されたメインビジュアルには、父と三姉妹の星野一家が佇んでいるが、三女のひかりの姿が見えない。そして、「もしも、生まれた娘が透明人間だったら？」のコピーが配置されている。これから始まる旅への期待と緊張に胸を膨らます姉妹の表情と、父の不安そうな顔。静けさの中に何かが起こりそうな予感がするビジュアルだ。
特報映像では、冒頭で「誰も信じてくれなかったでしょう？ そりぁそうだ。信じるわけがない」という医師の言葉が響く。星野家のなかでは、“見えないなにか”が動き、過ごす様子が写し出される。「誰にも見られてないだろうな!?」「見られる？ 見られては、、、ないけど」という心配そうな父・学と、三女（透明人間）・ひかりの無邪気な返答が続く。かつて学が医師から告げられたという“ある言葉”が、これからの星野家の旅を暗示するようなラストとなっている。
映画『見えない娘 THE INVISIBLES』は、8月28日より全国公開。
【動画】映画『見えない娘 THE INVISIBLES』 特報映像
本作は、『MONDAYS／このタイムループ、上司に気づかせないと終わらない』『大きな家』を手掛けた竹林亮監督の最新作。
とある島で、父・星野学（毎熊克哉）と、三姉妹である風子（近藤華）、音々（矢山花）、ひかり（鈴木凜子）はひそやかに暮らしている。それは、末っ子のひかりが透明人間という秘密があるから。東京の祖母・砂川エリ子（余 貴美子）が入院したという知らせを受け、心配性の父と、娘たちは東京への旅に出ることになる。
特報映像では、冒頭で「誰も信じてくれなかったでしょう？ そりぁそうだ。信じるわけがない」という医師の言葉が響く。星野家のなかでは、“見えないなにか”が動き、過ごす様子が写し出される。「誰にも見られてないだろうな!?」「見られる？ 見られては、、、ないけど」という心配そうな父・学と、三女（透明人間）・ひかりの無邪気な返答が続く。かつて学が医師から告げられたという“ある言葉”が、これからの星野家の旅を暗示するようなラストとなっている。
映画『見えない娘 THE INVISIBLES』は、8月28日より全国公開。