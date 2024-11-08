サンワサプライ株式会社は、iPhoneとApple Watchを1つの充電器で同時に充電できるAC充電器「ACA-PD101」を発売する。Type-Cポート搭載AC充電器にApple社の正規認証を取得したApple Watch磁気充電モジュールを搭載している。■Type-C充電対応機器と、Apple Watchをこれ1台で充電iPhoneやiPad、AirPodsなどのUSB Type-Cポートを使って充電する機器とApple Watchを1つの充電器で同時に充電できる、Apple Watch磁気充電モジュール一体