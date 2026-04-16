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YouTubeチャンネル「もっと！はむチラ長屋ch.【ハムスター】」が、「【衝撃の体格差】ハムスター1匹分デカいお嫁さん。お見合いの行方が不安…！？～ジャンガリアンハムスター」を公開した。動画では、ジャンガリアンハムスターの「とわれ」と「キャラメリゼ」のお見合い計画と、その近況が語られている。



序盤では、とわれの愛らしい様子や、4月からキャラメリゼとお見合いをすることが報告された。3週間ほど前の初顔合わせの振り返りでは、意外にもガツガツと積極的なとわれに対し、キャラメリゼは攻撃性を見せず、初対面から同じケージで過ごすほどの仲良しぶりを見せていた。



しかし現在、キャラメリゼはすっかり成長して大きく丸々とした姿になり、2匹の体格差はなんと約30gと、ハムスター1匹分にまで広がってしまったという。そんな衝撃の体格差にもめげず、とわれはキャラメリゼに猛アプローチ。「めっちゃおちりには興味津々」と、相手の後ろをついて回る微笑ましい姿が収められている。一方で、懸命にお尻を追いかけるものの、「つかもうとせず、ひたすら匂いかいでる」状態で、飼い主からは「においフェチかもしれない」と困惑のツッコミが入れられた。



大きな相手にも物怖じせず、仲睦まじく鼻を寄せ合う2匹。相性は非常に良いようで、飼い主は「2人に子どもができたらフタパカのサラブレッドが生まれるに違いない」と期待を寄せる。微笑ましい体格差カップルの恋の行方と、元気な赤ちゃんの誕生が待ち遠しくなる癒やしの動画となっている。