½÷»Ò¥×¥í2¿Í¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤òÏ¢Â³¼Ì¿¿¤Ç²òÀâ¡ª¥¯¥é¥Ö¤òÄã¤¯Æþ¤ì¤ë¤ª¼êËÜ¤À¤Ã¤¿
½÷»Ò¥Ä¥¢ー¤Ë¾Ü¤·¤¤ÀÄÌÚæÆ¥³ー¥Á¤¬Í½ÁÛ&¥Þ¥Í¤·¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¡ª
º¸¸ª¤¬¾å¤¬¤ë¤ÈÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦
ÂçÎ¤Áª¼ê¤Ï¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ëÁÇ¼Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï④¤Î¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¡¢º¸¸ª¤¬¥¹¥È¥ó¤È²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£¥à¥À¤ÊÎÏ¤ò»È¤ï¤º¤Ë¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î½Å¤µ¤Ê¤É¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò»È¤Ã¤Æ¿¶¤ê²¼¤í¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¥Ø¥Ã¥É¤¬Éâ¤«¤º¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬Äã¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¥ßー¥ÈÎ¨¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ï¡¢È¿ÂÐ¤Ëº¸¸ª¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¥Üー¥ë¤òÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤ÇÃ¦ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ã¦ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¸«Ê¬¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢°ìÃ¶¥È¥Ã¥×¤Ç»ß¤Þ¤ê¡¢ÀÚ¤êÊÖ¤¹½Ö´Ö¤Ë¥¯¥é¥Ö¤òÎ¥¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¦¤Þ¤¯Ã¦ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥¯¥é¥Ö¤Ï±¦¤Ë¡¢º¸¸ª¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¥ê¥¤ß¤¬¤¢¤ë¤È¥Üー¥ë°ÌÃÖ¤¢¤¿¤ê¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
º¸¸ª¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¢±¦¼ê¤òº¸¸ª¤Î¾å¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¤ò»ý¤¿¤º¤Ëº¸¼ê1ËÜ¤ÇÁÇ¿¶¤ê¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡£º¸¸ª¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡×´¶³Ð¤¬¤Ä¤«¤á¤Þ¤¹¤è¡£
ÂçÎ¤Åí»Ò
¤ª¤ª¤µ¤È¡¦¤â¤â¤³/1998Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢·§ËÜ¸©½Ð¿È¡£171cm¡£
ÂÎ½Å°ÜÆ°¤·¤¹¤®¤ë¤È¿¶¤êÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦
S¡¦¥é¥ó¥¯¥óÁª¼ê¤ÏºòÇ¯¥Ä¥¢ー¤Ë»²Àï¤·¡¢½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Èー¥¿¥ëÅª¤Ë¥´¥ë¥Õ¤¬¤È¤Æ¤â¾å¼ê¤Ç¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤Î´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¤¡£2Ç¯ÌÜ¤Îº£Ç¯¤Ï¤µ¤é¤Ë³èÌö¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Èà½÷¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢¥¢¥É¥ì¥¹¤«¤é¥Õ¥©¥íー¤Þ¤Çº¸Â¤Î°ÌÃÖ¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡£º¸Â¤Î¥ー¥×¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤«¤±¤Æº¸¤ËÂÎ½Å¤ò¾è¤»¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ÂÎ½Å°ÜÆ°¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤È¿¶¤êÃÙ¤ì¤Æ¡¢¥Õ¥§ー¥¹¤¬³«¤¯¤Ê¤É¤Î¥º¥ì¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥ó¥¯¥óÁª¼ê¤ÏÂ¼ó¤¬¤¹¤´¤¯½À¤é¤«¤¤¤Î¤Ç⑦¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Çº¸Â¤¬¤á¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ï¤³¤³¤Çº¸Â¤¬¤á¤¯¤ì¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡£º¸Â¤Î°ÌÃÖ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤±°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤Ïº¸Â¤Îº¸Â¦ÌÌ¤ËÈ¢¤Ê¤É¤òÃÖ¤¤¤ÆÂÇ¤ÄÎý½¬¤¬¸ú²ÌÅª¡£ÀÚ¤êÊÖ¤·¤«¤é¤ÎÂÎ½Å°ÜÆ°¤òÍÞ¤¨¤á¤Ë¤·¤Æ¡¢º¸Â¤¬È¢¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
S¡¦¥é¥ó¥¯¥ó
¡ü1999Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¥¿¥¤½Ð¿È¡£166cm¡£19Ç¯¤«¤éÆüËÜ¥Ä¥¢ー¤Ë»²Àï¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¥ï¥Ê¢¤ò¶¯¤¯Ç±Å¾¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²òÀâ¡áÀÄÌÚæÆ
¡ü¤¢¤ª¤®¤·¤ç¤¦/1983Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£2012Ç¯¤ËAOKI SHO GOLF ACADEMY¤òÀßÎ©¡£½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Î¥³ー¥Á¤òÌ³¤á¡¢Á´±Ñ½÷»Ò¥ªー¥×¥ó¤ÎÍ¥¾¡¤òÆ³¤¤¤¿¡£
¼Ì¿¿=ÃæÌîµÁ¾»¡¢¾®ÎÓ»Ê
¼èºà¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È=¥»¥ó¥Á¥å¥êー21¥ì¥Ç¥£¥¹¡¢¥µ¥í¥ó¥Ñ¥¹¥«¥Ã¥×