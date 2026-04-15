1軍復帰を目指すカープ平川選手の最新情報とファームで奮闘するドラフト4位の工藤投手の2人に注目します。



15日、大野練習場にはバッティング練習をする平川選手の姿がありました。3月31日のヤクルト戦で右肩を負傷し1軍復帰を目指しています。ケージでのバッティングに加え、ノックでも軽快なスローイングを見せるなど、実戦復帰へ右肩の状態も不安はないようです。





■広島東洋カープ ドラフト1位・平川 蓮 選手「違和感は全くない。ピッチャーで(打席に)立ってい ないので、ピッチャーで（打席に）立って実戦が始まってからだと思う。調子はいいと思う。」「16日、もしかしたらって感じで すけど、そのうち実戦は出てくるかなという感じ。」もう1人のルーキー、現在ファームで奮闘しているのが、ドラフト4位の工藤泰己投手です。ここまでウエスタン・リーグで、5試合連続無失点に抑えるなど1軍へアピールを続けています。■広島東洋カープ ドラフト4位 工藤 泰己 投手「無失点で抑えられているのはいいんですけど、もう少し空振りを奪えたらいい。そういった抑え方というのは、まだまだ出来るようにならないといけない。」【2026年4月15日 放送】