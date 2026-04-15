aoen、2ndシングル「秒で落ちた」リリース記念特番第3弾は初の公開収録！ゲーム企画で大盛り上がり

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aoenの特別番組『aoen house ～その3～』が、4月23日23時からMUSIC ON! TV（エムオン!）にて放送される。

■ファン悶絶必至の猫耳姿も

2ndシングル「秒で落ちた」（3月18日発売）のリリースを記念して、3ヵ月連続で放送されるオリジナル番組の第3弾は、番組初の公開収録。

遠山大輔（グランジ）をMCに迎え、「秒で落ちた」に関するインタビューやMV撮影の裏話がたっぷりと届けられる。

ゲーム企画では、ファン悶絶必至の猫耳姿や、メンバーが白熱する様子も。前回に引き続き、クリエイター企画では、大道芸人のJTがバルーンアートをレクチャー。aoenの魅力がぎゅっと詰まった60分となっている。

放送を記念したプレゼントキャンペーンも実施中。期間中にスカパー！サービスでエムオン!単チャンネルを新規契約してキャンペーンに応募すると、「映画フィルム風クリアしおり」を全員にプレゼント。さらに、抽選で7名に「直筆プロフィール帳」が当たる。こちらもぜひチェックしよう。

PHOTO BY Kayoko Yamamoto

■番組情報

MUSIC ON! TV『aoen house ～その3～』

04/23（木）23:00～24:00

【関連番組】

MUSIC ON! TV『aoen house ～その1～』

04/23（木）22:00～22:30

MUSIC ON! TV『aoen house ～その2～』

04/23（木）22:30～23:00

■リリース情報

2026.03.18 ON SALE

SINGLE「秒で落ちた」

■関連リンク

キャンペーンの詳細はこちら

https://www.m-on.jp/info/news-topics/2026/01/13/307334/

MUSIC ON! TV（エムオン!）公式サイト

http://www.m-on.jp

aoen OFFICIAL SITE

https://aoen-official.jp/