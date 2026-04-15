aoen、2ndシングル「秒で落ちた」リリース記念特番第3弾は初の公開収録！ゲーム企画で大盛り上がり
aoenの特別番組『aoen house ～その3～』が、4月23日23時からMUSIC ON! TV（エムオン!）にて放送される。
■ファン悶絶必至の猫耳姿も
2ndシングル「秒で落ちた」（3月18日発売）のリリースを記念して、3ヵ月連続で放送されるオリジナル番組の第3弾は、番組初の公開収録。
遠山大輔（グランジ）をMCに迎え、「秒で落ちた」に関するインタビューやMV撮影の裏話がたっぷりと届けられる。
ゲーム企画では、ファン悶絶必至の猫耳姿や、メンバーが白熱する様子も。前回に引き続き、クリエイター企画では、大道芸人のJTがバルーンアートをレクチャー。aoenの魅力がぎゅっと詰まった60分となっている。
放送を記念したプレゼントキャンペーンも実施中。期間中にスカパー！サービスでエムオン!単チャンネルを新規契約してキャンペーンに応募すると、「映画フィルム風クリアしおり」を全員にプレゼント。さらに、抽選で7名に「直筆プロフィール帳」が当たる。こちらもぜひチェックしよう。
PHOTO BY Kayoko Yamamoto
■番組情報
MUSIC ON! TV『aoen house ～その3～』
04/23（木）23:00～24:00
【関連番組】
MUSIC ON! TV『aoen house ～その1～』
04/23（木）22:00～22:30
MUSIC ON! TV『aoen house ～その2～』
04/23（木）22:30～23:00
■リリース情報
2026.03.18 ON SALE
SINGLE「秒で落ちた」
■関連リンク
キャンペーンの詳細はこちら
https://www.m-on.jp/info/news-topics/2026/01/13/307334/
MUSIC ON! TV（エムオン!）公式サイト
http://www.m-on.jp
aoen OFFICIAL SITE
https://aoen-official.jp/