宝塚歌劇団雪組スター瀬央ゆりあ主演、超現実浪漫（シュルレアリスム・ロマン）「DayDream Dali」が15日、梅田芸術劇場シアター・ドラマシティで開幕した。

特徴的なヒゲ、独創的な作品、奇想天外な言動で20世紀を騒がせ続けた天才芸術家、サルバドール・ダリの生涯を、白昼夢の世界と現実を織り交ぜながら描いた意欲作。ピカソの絵を見たときや、ショスタコーヴィッチの曲を聴いたときのような感覚になる、まさに宝塚のシュルレアリスムな作品に仕上がった。

瀬央は記憶の中の壮年期と死を意識した現実世界の老齢期を演じた。主人公でもあり、1部ではストリーテラーの役割も兼ねるなど、通常の主演とはまたひと味違った役どころとなった。

瀬央と同期の専科・輝月ゆうまが白日夢の世界の女王、クイーン・ガラと、記憶の中のダリの妻、ガラを演じた。177センチと長身で、女王にふさわしい迫力。瀬央と輝月の歌の得意な同期のシーンは圧巻だった。

記憶の中の若い頃のガラと、ダリの元愛人星沢ありさが演じ、難しい役に果敢に挑戦した。

また白日夢の世界は、不思議のアリスのような超現実な世界。華世京演じるジョーカー・ナルシスが物語の鍵を握り、また中心とんってショー的要素を盛り上げた。

大阪公演は23日まで。東京公演は東京建物 Brillia HALLで4月30日〜5月9日。