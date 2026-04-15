カプコンは、4月17日発売予定のSFアクションアドベンチャー『プラグマタ』の最新トレーラーを公開した。

【画像あり】新キャラクター「エイト」が登場するトレーラー場面カット

本作は、地球への帰還を目指す主人公“ヒュー・ウィリアムズ”と“ディアナ”の物語を描くSFアクションアドベンチャーだ。今回公開されたファイナルトレーラーでは、二人の主人公を阻む月面施設の管理AI“イドゥス”の姿や、もう1人のアンドロイド＝プラグマタである“エイト”とのやり取りが描かれている。

エイトはディアナの姉妹機にあたるプラグマタで、識別番号はDI33558。その末尾の数字から「エイト」と名乗っているという。

早期購入特典の情報も案内されている。パッケージ版・ダウンロード版ともに、戦国時代の武士をモチーフにしたヒューの衣装「ネオ・ブシドー」と、忍者をテーマにしたディアナの衣装「ネオ・クノイチ」が早期購入特典として付属する。

また、ゲーム本編にDLC『シェルターバラエティパック』を同梱した『プラグマタ デラックスエディション』も同時に発売される。同パックはゲーム発売日よりパック単体でも購入可能だ。

さらに、ゲーム実況クリエイターのおついちによる開発チームへの特別インタビュー映像が前後編で公開される。前編は4月15日19時に公開済みで、後編は4月21日に公開予定だ。

加えて、4月16日19時からは「カプコンTV!!」にて『プラグマタ』発売直前特番の配信が決定した。レギュラーの狩野英孝（メインパーソナリティ）と池田ショコラ（ナビゲーター）に加え、ゲストとしておついちが出演する。

（文＝リアルサウンドテック編集部）