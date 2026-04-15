70代の親のスマホ代が高く、「格安SIM」を勧めたいと思っています。料金は安くなっても、操作やサポート面で不便はないのでしょうか？

格安SIMにするとスマホ代はどれくらい安くなる？

格安SIMの最大の魅力は、毎月の料金を大きく下げられる点です。大手キャリアでは月額7000円前後かかるプランも多い一方、格安SIMでは2000～3000円程度に抑えられることが一般的です。つまり、毎月4000～5000円ほど節約できる可能性があります。

年間で考えると約5～6万円の差になるため、家計への影響は小さくありません。特に年金生活の場合、固定費を下げることは重要です。ただし、安さだけで判断すると後悔することもあります。なぜなら、料金が安い分、サービス内容に違いがあるからです。価格のメリットを生かすためにも、どの部分が変わるのかを理解しておくことが大切です。



70代でも使える？ 操作の難しさと対策

格安SIMにしてもスマホの操作自体が大きく変わることはありません。なぜなら、使う端末が同じであれば、電話やLINE、インターネットの操作はこれまで通りだからです。そのため、「急に使えなくなる」という心配はほとんどありません。

ただし注意点として、初期設定やトラブル時の対応は少し難しくなる場合があります。大手キャリアでは店員がすべて設定してくれることが多いですが、格安SIMでは自分で設定するケースも多くあります。

この問題への対策としては、契約時に家族がサポートすることが有効です。最初の設定さえ済ませてしまえば、その後は普段通り使えることがほとんどです。また、最近では「シニア向けスマホ」や「かんたんモード」などもあるため、操作に不安がある場合は端末の設定を見直すのもおすすめです。

サポートは大丈夫？ 格安SIMの弱点と補い方

格安SIMでよく指摘されるのが、サポート体制の違いです。大手キャリアは店舗が多く、対面で相談できるのが強みですが、格安SIMはオンライン対応が中心の会社も少なくありません。そのため、「困ったときにすぐ相談できないのでは」と感じる方もいるでしょう。

実際に、店舗が少ない会社では電話やチャットでの対応が基本になります。これが不安な場合は、最初から店舗サポートがある格安SIMを選ぶのが安心です。最近では、イオンモバイルやUQモバイル、ワイモバイルなど、店舗対応が可能なサービスも増えています。

また、家族が近くにいる場合は「家族サポート」を前提にするのも現実的です。困ったときにすぐ相談できる人がいるだけで、安心感は大きく変わります。サポートの弱さはデメリットですが、選び方や使い方で十分カバーできます。



親に格安SIMを勧めるときに大切なポイントまとめ

格安SIMは、うまく使えば大きな節約につながる便利なサービスです。一方で、サポートや初期設定に不安があるのも事実です。しかし、操作自体はほとんど変わらないため、必要以上に心配する必要はありません。

大切なのは、「料金の安さ」だけで判断しないことです。店舗サポートの有無や、家族がフォローできるかどうかを含めて検討することが重要です。たとえば、多少料金が高くても店舗があるサービスを選べば、安心して使い続けられます。

親に勧める場合は、実際に一緒に設定を行い、困ったときの対応方法も共有しておくと安心です。少しの工夫で、不安を減らしながらスマホ代を大きく節約できます。無理に切り替えるのではなく、親の状況に合わせて最適な選択をすることが、満足度の高い乗り換えにつながります。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー