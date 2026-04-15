乃木坂46、「合算シングル」で19作目の1位 歴代首位記録を自己更新【オリコンランキング】
乃木坂46の最新シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」が、15日発表の最新「オリコン週間合算シングルランキング」で1位を獲得した。週間ポイントは53.8万PT（537,863PT）。
【動画】乃木坂46「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」ミュージックビデオ
歴代1位の記録を持つ「合算シングル通算1位獲得数」【※1】は通算19作に、同じく歴代1位の「週間50万PT超え作品数」【※2】は通算16作にそれぞれ更新した。
本作は、同日付「オリコン週間シングルランキング」でも初週51.8万枚を売り上げ1位に初登場。オリコン週間音楽ランキング2冠【※3】を記録した。
【※1】「合算シングル通算1位獲得作品数」記録TOP3 ＊同順位は達成順
1位：乃木坂46（19作）、2位：日向坂46、SixTONES、King & Prince（16作）
【※2】「合算シングル週間50万PT超え作品数」記録TOP3 ＊同順位は達成順
1位：乃木坂46（16作）、2位：Snow Man（11作）、3位：King & Prince、INI、櫻坂46（6作）
【※3】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
2位は、3週連続で5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」。収録曲の「爆裂愛してる」は同日付「週間ストリーミングランキング」通算2週目となる1位を獲得。「好きすぎて滅！」も3位にランクインと、ストリーミング再生数を堅調に維持しており、3月2日付で本作最高位となる2位を獲得してから、8週連続合算シングルTOP5入り、累積ポイントは145.3万PT（1,452,899PT）にまで伸ばした。
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート。
「週間合算シングルランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月20日付：集計期間:2026年4月6日〜4月12日）＞
【動画】乃木坂46「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」ミュージックビデオ
歴代1位の記録を持つ「合算シングル通算1位獲得数」【※1】は通算19作に、同じく歴代1位の「週間50万PT超え作品数」【※2】は通算16作にそれぞれ更新した。
本作は、同日付「オリコン週間シングルランキング」でも初週51.8万枚を売り上げ1位に初登場。オリコン週間音楽ランキング2冠【※3】を記録した。
1位：乃木坂46（19作）、2位：日向坂46、SixTONES、King & Prince（16作）
【※2】「合算シングル週間50万PT超え作品数」記録TOP3 ＊同順位は達成順
1位：乃木坂46（16作）、2位：Snow Man（11作）、3位：King & Prince、INI、櫻坂46（6作）
【※3】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
2位は、3週連続で5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」。収録曲の「爆裂愛してる」は同日付「週間ストリーミングランキング」通算2週目となる1位を獲得。「好きすぎて滅！」も3位にランクインと、ストリーミング再生数を堅調に維持しており、3月2日付で本作最高位となる2位を獲得してから、8週連続合算シングルTOP5入り、累積ポイントは145.3万PT（1,452,899PT）にまで伸ばした。
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート。
「週間合算シングルランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月20日付：集計期間:2026年4月6日〜4月12日）＞