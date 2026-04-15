あの手この手の宣伝施策をいま明かす…一度聴いたら忘れられない音楽と足音はいかに生まれたのか…「ゴジラ」公開開始後に判明した観客動員数は？

新作の公開が11月に予定されている「ゴジラ」。怪獣の王が初めて登場した70年前、昭和の只中にいったい何が起こったのか。1954年に「戦争のメタファー」として登場したゴジラは、すぐれた映像技術と結びついて、70年以上にわたって圧倒的存在感を示し続けてきた。いまや世界を席捲する怪獣の王となったゴジラ。その誕生のヒストリーを紐解いてみた。──『「ゴジラ」東宝特撮・SF映画史』（講談社）より一部抜粋・編集して紹介

いよいよ撮影開始。1日20時間の強行軍も

『ゴジラ』の撮影は、３班に分けて行われている。Ａ班は監督の本多が束ねる本編ドラマのチームで、Ｂ班は円谷が演出を担当する、東宝特殊技術課の面々が中心となる特撮のチームである。そしてＣ班は円谷の盟友の一人、向山 宏がまとめる特殊技術課の合成班。Ｃ班の仕事はＡ班とＢ班の映像を馴染ませるという役割もあるため、合成技術が不安定な時代にあっては極めて重要なパートである。クランクインはＡ班が８月６日または７日で、三重の鳥羽市石鏡町で大戸島に見立てた砂浜での撮影から始まった。『ゴジラ』の公開は11月３日なので既に３ヵ月を切っていたが、１日20時間ほど稼働するという強行軍で10月下旬まで撮影は続いた。０号フィルムができるギリギリまで撮影が行われていたことは確実だ。

東宝本社の宣伝部は、急遽決定した『ゴジラ』を強くアピールするための戦略を練った。一般紙における第一報は「ゲテモノ映画」という扱いだったが、宣伝部は徹底した話題作りを矢継ぎ早に打ち出す。７月17日から９月25日までの土曜日午後７時からはニッポン放送の30分枠で『科学冒険劇 怪獣ゴジラ』というラジオドラマを展開、阿部和助が作画を担当する絵物語の冊子を児童層に配布、同じ原稿を「おもしろブック」11月号の冊子付録用に集英社に提供するなど、あの手この手であった。本作は直接製作費だけで６３００万円ほどとされており、準備費や宣伝費、フィルムのプリント費などの間接費を加えると、総製作費は１億円を超えるレベルであった。

あの音楽と足音、咆哮はこうして成立した

『ゴジラ』の音楽は、伊福部 昭が担当することになった。伊福部に『ゴジラ』の音楽を依頼したのは田中で、その音がゴジラに力を与えることを予見したのだろうか。当時の映画の劇伴は撮影したフィルムで映像を確認したうえで作曲を進めるケースも多かったのだが、円谷が未完成の映像を外部に見せることを嫌うため、伊福部は音楽を構想するにあたっては苦労したという。最終的に円谷は伊福部を理解して映像を見せたということで、その結果、伊福部は他に類を見ない音楽を刻むことになる。そのテーマ曲は人間を高揚させるオスティナート（同じリズムの連続）とメジャーコードの平行和音にこだわった構成をとっていて、シンプルゆえに極めて印象的な音となっており、あえてクラシックの禁則を採用して民族性と土俗性を押し出している。

もうひとつ、ゴジラに欠かせない付帯事項は、オープニングでも強調されている重い足音、そして渇いているようで怒りがこもっている咆哮である。足音は音響効果の三縄一郎と下永 尚が、戦時中の映画用の爆発音の一部をスピーカーで再生し、踊り場で反響を含めて録音したものだという。咆哮には伊福部も関係したようだが、録音助手と監督助手数人が弦を緩めたコントラバスを自由に弾き、その音を三縄と下永がソニーのＫＰ（ステレオ録音機）で録り、そこから10種ほどを選んで速度をさまざまに変えて６〜７ほどのトーンを咆哮として採用したのだという。

マスコミの予想に反して、大成功の最初のゴジラ

東宝撮影所で10月25日に『ゴジラ』の初号試写が行われ、ヒット祈願の「ゴジラ祭り」も挙行された。全国の劇場に送られる上映用フィルムが大量にコピーされ、最初の一般上映は27日の名古屋での特別試写会である。11月３日に正式な公開が始まるとマスコミの下馬評に反して観客動員は極めて好調で、１９５４年度の東宝作品の初日動員数のナンバーワンになり、封切り館である一番館の観客動員数だけで９６１万人を記録する大ヒットとなった。それは、物語と演出、そして特殊技術のいずれもが、トップクラスだったからだ。そして『ゴジラ』は、大怪獣が暴れるだけの映画ではなかった。ゴジラの出現には理由があり、人間にとってもゴジラは「ついこの間」の「戦争」をダブらせた存在に感じられる。しかし、その恐怖の象徴はやがて人類の「力」によって消滅の道をたどる。観客はそこに「憐れ」を見ており、そこはいかにも日本的な逆転現象で、そのキャラクターの在りようこそがゴジラに不思議な永続性を付加しているのかもしれない。

岩畠寿明（いわはた・としあき）

エープロダクション所属。1984年より講談社テレビマガジンにて、特撮ヒーローや怪獣映画ほかの記事を担当し、特撮関連のMOOKや児童向けの絵本などを構成・編集。近年は、特撮映画やヒーロードラマのシリーズMOOKも多い。

町田康も注目！大宅賞作家が描く、令和には「あってはならない」暗さを背負う芸人の姿【稲泉連『サーカスの子』文庫解説】