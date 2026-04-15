「東都大学野球・２部、駒大３−１東農大」（１４日、等々力球場）

今秋ドラフト候補の駒大・仲井慎投手（４年・下関国際）が自己最速を更新する１５８キロを計測し、１０安打１失点に抑えて延長十二回を１４９球で完投した。

「九回から変化球の質が上がった感じがした。タイブレーク以降は打たれる気がしなかった」。延長十一回。２者連続三振を奪うと、最後は二ゴロに打ち取り、流れを作った。

３年まで直球で押していたが、「このスタイルじゃ勝てない。去年と同じ失敗はしたくない」。昨秋の立正大との入れ替え戦で２試合に登板し敗戦。「僕が（２部に）落としたので僕が上げないと」と冬に新たにシンカーを習得するなど進化してマウンドに上がった。

阪神・吉野スカウトは「直球は走っているし、変化球でも空振りが取れる」と話し、ＤｅＮＡの河原スカウトも「フィールディングも抜群にうまい」と評価した。「プロの世界に行きたい」と右腕は歩みを止めない。

◆仲井慎（なかい・しん）２００４年４月２２日、２１歳。兵庫県加西市出身。１７７センチ、８３キロ。右投げ右打ち。幼稚園時に九会野球スポーツ少年団で野球を始める。下関国際では１年夏にベンチ入り。５０メートル走６秒１、遠投１１０メートル。球種はスライダー、カーブ、フォーク、チェンジアップ、シンカー。